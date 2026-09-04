„Asta s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei”. O nouă ședință de judecată în dosarul de trădare de patrie al lui Creangă: fostul angajat al Parlamentului, în instanță

Examinarea dosarului în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie continuă la Judecătoria Chișinău. Vineri, 4 septembrie, a avut loc o nouă ședință de judecată, la care s-a prezentat și inculpatul, după o absență de câteva luni. În timpul ședinței, potrivit apărării lui Ion Creangă, acesta a solicitat recuzarea judecătorului Veaceslav Cernalev, după ce nu i s-ar fi permis să se expună asupra unei referințe înaintate la rechizitoriu. Procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță, susține, însă, că solicitarea „s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei”. Cererea de recuzare urmează să fie examinată de un alt judecător.

Tot în ședința de astăzi, procurorul de caz a prezentat „toate probele scrise” și a solicitat termen pentru ca, la următoarea ședință, să fie asigurată prezența martorilor acuzării. Dumitru Ștefîrță a precizat că este vorba despre trei martori, funcționari care au activat sau activează în cadrul Parlamentului.

„(…) În ședința următoare va fi asigurată prezența martorilor pentru a fi audiați. Am solicitat termen ca să asigur prezența: să-i citez. În lista probelor acuzării sunt trei martori. Sunt angajați ai Parlamentului, funcționari activează, au activat în cadrul Parlamentului (…). Am solicitat termen pentru a vedea cine este disponibil, cine nu (…)”, a subliniat procurorul.

Întrebat de ZdG care este motivul pentru care clientul său a înaintat cererea de recuzare a judecătorului Cernalev, Gheorghe Ionaș, unul dintre avocații lui Ion Creangă, a spus că inculpatul nu a fost lăsat să se expună asupra unei referințe la rechizitoriu.

„Recuzarea judecătorului a fost solicitată de domnul Ion Creangă. Dumnealui a înaintat o referință la rechizitoriu, iar instanța de judecată nu i-a oferit posibilitatea de a se expune asupra referinței: argumentele sale cu privire la învinuire și rechizitoriu. În prevederile articolului 364 este indicat că inculpatul este în drept să înainteze o referință la rechizitoriu (…). Dumnealui a depus în formă scrisă o asemenea referință la rechizitoriu, a solicitat să se expună asupra acestei referințe, dar instanța nu i-a acordat această posibilitate. A cerut recuzarea instanței. Instanța a continuat procesul, indicând apărării că această solicitare de recuzare să fie formulată în formă scrisă și depusă prin intermediul Cancelariei, după care se va examina cererea de recuzare (…)”, a spus apărătorul.

De cealaltă parte, procurorul de caz consideră că „asta s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei. S-au operat modificări la Codul de procedură penală, care indică expres că cererea de recuzare nu suspendă examinarea cauzei”.

Totodată, avocatul a menționat că Ion Creangă „se declară nevinovat și nu recunoaște absolut nicio învinuire care i se înaintează”.

„În prezent, se cercetează probele prezentate de procuror. La final, procurorul a menționat că în următoarea ședință va asigura prezența martorilor (…). Dumnealui (Ion Creangă, n.r.) în continuare se află sub tratament medical. O perioadă a fost internat în spital, starea lui de sănătate, de asemenea, rămâne a fi precară. La ziua de astăzi, starea de sănătate i-a permis și dumnealui a fost prezent (la ședință, n.r.). În continuare se declară nevinovat și nu recunoaște absolut nicio învinuire care i se înaintează”, declară Ionaș.

În martie 2026, procurorul Dumitru Ștefîrță a acuzat că se încerca tergiversarea dosarului.

„N-avem o probă, un înscris medical care să confirme imposibilitatea participării inculpatului la ședința de judecată. Eu am invocat acest argument pentru ca apărarea să aibă posibilitatea să-l dezbată, iar atâta timp cât nu l-a combătut, respectiv mergem pe prezumția că dumnealui se simte bine. Dacă se reacționa cu bună-credință, sunt oportunități de examinare în lipsă (…). Asta este evident (despre tergiversare, n.r.). Asta s-a văzut și la judecătorul precedent, când în ultimele trei ședințe dumnealui nu s-a prezentat (…)”, a spus procurorul la finalul ședinței de judecată din 17 martie.

Dosarul lui Creangă, reluat de la zero

La aproximativ un an și jumătate de la trimiterea în judecată a fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, dosarul în care este inculpat pentru trădare de patrie a fost repartizat unui alt judecător, iar examinarea a fost reluată de la început. Potrivit datelor consultate de ZdG, judecătorul Veaceslav Cernalev este cel care a preluat cauza examinată până acum de Arina Ialanji, care și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea financiară și etică.

Veaceslav Cernalev a fost numit judecător la Judecătoria Chișinău în ianuarie 2019. Anterior, a activat mai mulți ani ca procuror. Potrivit organelor de drept, de-a lungul timpului, Ion Creangă ar fi avut mai multe întrevederi la Chișinău cu angajatul Ambasadei Ruse în R. Moldova, Dmitri Kelov, căruia i-ar fi transmis diverse informații, inclusiv despre măsurile de consolidare a apărării militare a țării, despre situația din stânga Nistrului și cooperarea R. Moldova cu alte state în domeniul securității.

Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024 în timpul unei întâlniri cu rusul Dmitri Kelov. Potrivit RISE Moldova, pe podea au fost găsiți 500 de dolari, iar în apartamentul său – alți 1 100 de dolari. În geanta diplomatului rus se afla proiectul Strategiei naționale de apărare a Moldovei pentru 2024–2034. Procurorii susțin că banii i-ar fi fost dați lui Creangă în schimbul informațiilor. Creangă respinge acuzațiile și afirmă că bancnotele erau destinate unei călătorii la copiii săi din Viena.