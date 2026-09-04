Principală  —  IMPORTANTE   —   „Asta s-a făcut cu scopul…

„Asta s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei”. O nouă ședință de judecată în dosarul de trădare de patrie al lui Creangă: fostul angajat al Parlamentului, în instanță

Foto: parlament.md

Examinarea dosarului în care fostul șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, este acuzat de trădare de patrie continuă la Judecătoria Chișinău. Vineri, 4 septembrie, a avut loc o nouă ședință de judecată, la care s-a prezentat și inculpatul, după o absență de câteva luni. În timpul ședinței, potrivit apărării lui Ion Creangă, acesta a solicitat recuzarea judecătorului Veaceslav Cernalev, după ce nu i s-ar fi permis să se expună asupra unei referințe înaintate la rechizitoriu. Procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță, susține, însă, că solicitarea „s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei”. Cererea de recuzare urmează să fie examinată de un alt judecător.

Urmărește ZdG în Google News Adaugă ZdG ca sursă preferată

Tot în ședința de astăzi, procurorul de caz a prezentat „toate probele scrise” și a solicitat termen pentru ca, la următoarea ședință, să fie asigurată prezența martorilor acuzării. Dumitru Ștefîrță a precizat că este vorba despre trei martori, funcționari care au activat sau activează în cadrul Parlamentului.

„(…) În ședința următoare va fi asigurată prezența martorilor pentru a fi audiați. Am solicitat termen ca să asigur prezența: să-i citez. În lista probelor acuzării sunt trei martori. Sunt angajați ai Parlamentului, funcționari activează, au activat în cadrul Parlamentului (…). Am solicitat termen pentru a vedea cine este disponibil, cine nu (…)”, a subliniat procurorul.

Întrebat de ZdG care este motivul pentru care clientul său a înaintat cererea de recuzare a judecătorului Cernalev, Gheorghe Ionaș, unul dintre avocații lui Ion Creangă, a spus că inculpatul nu a fost lăsat să se expună asupra unei referințe la rechizitoriu.

„Recuzarea judecătorului a fost solicitată de domnul Ion Creangă. Dumnealui a înaintat o referință la rechizitoriu, iar instanța de judecată nu i-a oferit posibilitatea de a se expune asupra referinței: argumentele sale cu privire la învinuire și rechizitoriu. În prevederile articolului 364 este indicat că inculpatul este în drept să înainteze o referință la rechizitoriu (…). Dumnealui a depus în formă scrisă o asemenea referință la rechizitoriu, a solicitat să se expună asupra acestei referințe, dar instanța nu i-a acordat această posibilitate. A cerut recuzarea instanței. Instanța a continuat procesul, indicând apărării că această solicitare de recuzare să fie formulată în formă scrisă și depusă prin intermediul Cancelariei, după care se va examina cererea de recuzare (…)”, a spus apărătorul.

De cealaltă parte, procurorul de caz consideră că „asta s-a făcut cu scopul de a tergiversa iar examinarea cauzei. S-au operat modificări la Codul de procedură penală, care indică expres că cererea de recuzare nu suspendă examinarea cauzei”.

Totodată, avocatul a menționat că Ion Creangă „se declară nevinovat și nu recunoaște absolut nicio învinuire care i se înaintează”.

„În prezent, se cercetează probele prezentate de procuror. La final, procurorul a menționat că în următoarea ședință va asigura prezența martorilor (…). Dumnealui (Ion Creangă, n.r.) în continuare se află sub tratament medical. O perioadă a fost internat în spital, starea lui de sănătate, de asemenea, rămâne a fi precară. La ziua de astăzi, starea de sănătate i-a permis și dumnealui a fost prezent (la ședință, n.r.). În continuare se declară nevinovat și nu recunoaște absolut nicio învinuire care i se înaintează”, declară Ionaș.

În martie 2026, procurorul Dumitru Ștefîrță a acuzat că se încerca tergiversarea dosarului.

„N-avem o probă, un înscris medical care să confirme imposibilitatea participării inculpatului la ședința de judecată. Eu am invocat acest argument pentru ca apărarea să aibă posibilitatea să-l dezbată, iar atâta timp cât nu l-a combătut, respectiv mergem pe prezumția că dumnealui se simte bine. Dacă se reacționa cu bună-credință, sunt oportunități de examinare în lipsă (…). Asta este evident (despre tergiversare, n.r.). Asta s-a văzut și la judecătorul precedent, când în ultimele trei ședințe dumnealui nu s-a prezentat (…)”, a spus procurorul la finalul ședinței de judecată din 17 martie.

Dosarul lui Creangă, reluat de la zero

La aproximativ un an și jumătate de la trimiterea în judecată a fostului șef al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, dosarul în care este inculpat pentru trădare de patrie a fost repartizat unui alt judecător, iar examinarea a fost reluată de la început. Potrivit datelor consultate de ZdG, judecătorul Veaceslav Cernalev este cel care a preluat cauza examinată până acum de Arina Ialanji, care și-a dat demisia înainte de a-i fi evaluată integritatea financiară și etică.

Veaceslav Cernalev a fost numit judecător la Judecătoria Chișinău în ianuarie 2019. Anterior, a activat mai mulți ani ca procuror. Potrivit organelor de drept, de-a lungul timpului, Ion Creangă ar fi avut mai multe întrevederi la Chișinău cu angajatul Ambasadei Ruse în R. Moldova, Dmitri Kelov, căruia i-ar fi transmis diverse informații, inclusiv despre măsurile de consolidare a apărării militare a țării, despre situația din stânga Nistrului și cooperarea R. Moldova cu alte state în domeniul securității.

Ion Creangă a fost reținut în iulie 2024 în timpul unei întâlniri cu rusul Dmitri Kelov. Potrivit RISE Moldova, pe podea au fost găsiți 500 de dolari, iar în apartamentul său – alți 1 100 de dolari. În geanta diplomatului rus se afla proiectul Strategiei naționale de apărare a Moldovei pentru 2024–2034. Procurorii susțin că banii i-ar fi fost dați lui Creangă în schimbul informațiilor. Creangă respinge acuzațiile și afirmă că bancnotele erau destinate unei călătorii la copiii săi din Viena.

Citește și

Tag-uri:
Distribuie articolul: