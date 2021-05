VIDEO/ Iubita jurnalistului Protasevici apare într-un video din centrul de detenție. Mama tinerei: „Se leagănă de parcă i-ar fi frică să nu uite ceva”

Sofia Sapega, iubita jurnalistului Roman Protasevici, arestată împreună cu acesta duminică, 23 mai, pe aeroportul din Minsk, apare miercuri, 26 mai, într-un video publicat pe canalul de Telegram „Pro-Lukașenko” unde declară că ea este redactorul unui canal de Telegram numit „Cartea Neagră a Belarusului”, care publică informații personale despre polițiști și forțele de securitate ale Belarusului, scrie BBC.

Potrivit sursei citate, familiile jurnalistului Roman Protasevici și cea a iubitei sale, Sofie Sapega, au declarat că sunt îngrijorați pentru siguranța celor doi.

„Fac apel la întreaga comunitatea internațională pentru a-i salva”, a spus Natalia Protasevici, mama jurnalistului.

„Astăzi Sofia a fost audiată. Ea a fost acuzată că a comis o infracțiune. A fost aleasă o măsură preventivă – detenție pentru o perioadă de două luni”, a declarat marți avocatul ei, Alexandr Filanovici.

Sofia Sapega se află acum într-un centru de detenție preventivă din capitala Belarusului, a mai declarat avocatul acesteia.

În videoclipul apărut miercuri, 26 mai, Sapega afirmă că este redactorul canalului Telegramă „Cartea Neagră a Belarusului”, care publică datele personale ale forțelor de securitate ale țării.

Imaginile video în care apare Sofia Sapega:

#Belarus @novaya_gazeta reported that Sofia Sapega might be charged under two articles – plotting riots (up to 15 years in prison) and organisation of action that violate public order. “Riots” in Belarus are organised by 26-year old bloggers and 23-year-old students. Interesting pic.twitter.com/d9Eajw2ERP