VIDEO/ Ex-editorul canalului de Telegram Nexta apare într-un video în care spune că nu are nicio problemă de sănătate și că „atitudinea organelor de drept este absolut corectă și conform legii”

Ex-editorul canalului de Telegram Nexta, Raman Protasevici, reținut ieri pe Aeroportul din Minsk, apare într-un video publicat astăzi, 24 mai, pe canalul de Telegram Nexta unde declară că nu are nicio problemă de sănătate și că atitudinea organelor de drept față de el „este absolut corectă și conform legii”.

„Bună ziua! Mă numesc Roman Protasevici. Aseară am fost reținut de către organele de drept în Aeroportul din Minsk. Acum mă aflu în izolatorul nr. 1 din orașul Minsk. Pot spune cu siguranță că nu am nicio problemă de sănătate, inclusiv probleme cu inima nu am. Atitudinea organelor de drept față de mine este absolut corectă și conform legii. La moment, eu continui să colaborez cu organele de drept și să depun mărturie în privința organizării haosului în masă în orașul Minsk”, a declarat Protasevici.