UE va impune noi sancțiuni pentru Belarus, după ce a deturnat un avion comercial și l-a arestat pe editorul canalului de telegram NEXTA

Liderii Uniunii Europene se reunesc, luni și marți, la Bruxelles, la o ședință extraordinară a Consiliului European (CE). Pe agenda discuțiilor se numără subiecte precum impunerea unor sancțiuni pentru Belarus, după deturnarea unui avion comercial și arestarea unui opozant al regimului lui Aleksandr Lukașenko, scrie Politico.

Liderii europeni care se vor reuni luni şi marţi la Bruxelles, vor discuta despre „posibile sancţiuni” ale blocului comunitar împotriva Belarusului, care a forţat un avion de linie să aterizeze la Minsk şi a arestat un opozant, a anunţat un purtător de cuvânt al Consiliului European. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat operațiunea belorusă care a deviat zborul de la Atena spre Vilnius drept „deturnare”.

The outrageous and illegal behaviour of the regime in Belarus will have consequences.



Those responsible for the #Ryanair hijacking must be sanctioned.



Journalist Roman Protasevich must be released immediately.



EUCO will discuss tomorrow action to take.