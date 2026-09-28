Forțele Armate ale Ucrainei au desfășurat în regiunea Donețk ceea ce surse ucrainene și analiști OSINT descriu drept una dintre cele mai importante operațiuni ofensive ale Kievului din ultimii ani. În cadrul operațiunii „Vivaldi”, armata ucraineană ar fi recucerit teritorii în apropiere de Lîman și ar fi pus în dificultate trupele ruse care înaintează spre Sloviansk.

Potrivit estimărilor analistului OSINT Clement Molin, Ucraina ar fi recucerit în cadrul acestei operațiuni de aproximativ două ori mai mult teritoriu decât în contraofensiva din 2023. Rochan Consulting estimează că forțele ucrainene au preluat controlul asupra a aproximativ 240 de kilometri pătrați în direcția strategică din Donbas, scrie The Moscow Times.

În același timp, potrivit acelorași estimări, trupele ruse ar fi pierdut din februarie aproximativ 430 de kilometri pătrați în regiunea Dnipropetrovsk.

Andrii Beletki, comandantul Corpului 3 de armată al Ucrainei, a declarat că, în cadrul celei de-a treia etape a operațiunii „Vivaldi”, forțele ucrainene au recucerit încă 51 de kilometri pătrați și au capturat aproximativ 250 de militari ruși.

Potrivit lui Beletki, trupele ruse s-ar fi concentrat asupra direcției Șandrigolove–Zelena Dolina, considerând că acolo va avea loc principalul atac ucrainean. În acest timp, atacul principal ar fi fost concentrat asupra localității Novoie. Comandantul ucrainean susține că pentru străpungerea apărării ruse au fost utilizate, între altele, sisteme robotizate de atac.

Situația de pe frontul din regiunea Donețk este prezentată ca dificilă și de unele canale militare rusești. Canalul „Dva maiora” a descris situația drept una „grea”, afirmând că armata rusă încearcă să stabilizeze linia frontului.

La rândul său, canalul „Voenîi informator” a relatat despre o ofensivă ucraineană în apropiere de Lîman și a susținut că pierderea unor poziții rusești complică înaintarea spre Sloviansk.

Canalul „Rîbar” a pus situația pe seama unor informații eronate transmise de comandamentul militar rus. Potrivit acestuia, Ministerul rus al Apărării ar fi anunțat anterior preluarea controlului asupra Lîmanului, deși situația de pe teren era diferită. Canalul susține că astfel de rapoarte ar fi afectat planificarea operațiunilor militare.

Forțele ruse au urmărit în mod repetat să avanseze spre orașele Sloviansk și Kramatorsk, considerate importante pentru controlul regiunii Donețk.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) apreciază că evoluțiile de pe câmpul de luptă ar putea determina conducerea rusă să-și ajusteze strategia militară. Potrivit analiștilor institutului, Moscova ar putea pune un accent mai mare pe atacurile cu rază lungă de acțiune în iarna 2026–2027, în încercarea de a exercita presiuni asupra Ucrainei.

Informațiile despre situația de pe front și amploarea teritoriilor recucerite nu pot fi verificate independent din toate sursele, iar datele privind controlul localităților și suprafețele ocupate sau eliberate pot varia în funcție de metodologia utilizată.