Maximele din termometre vor înregistra pâna la +36°C duminică

În următoarele zile, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis cod galben de caniculă în toată țara. Duminică, 2 august, cerul va fi în mare parte senin. În anumite zone ale țării, temperatura maximă va depăși +36 de grade Celsius.

În centrul R. Moldova, cerul va fi variabil, iar temperaturile maxime ziua vor oscila între +32…+33°C.

În sudul țării se prevede vreme mai caldă, cu maxime de până la +36°C.

În nordul republicii, valorile maxime din termometre vor ajunge la +32°C.

Codul galben este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova în perioada 1-3 august.