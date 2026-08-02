LIVE TEXT Cinci persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra Harkivului. Război în Ucraina, ziua 1621

UPDATE 09:28 În regiunea Harkiv, cinci persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești, printre care și doi copii.

În timpul nopții, trupele ruse au lansat atacuri cu drone asupra cartierului Industrial din Harkiv și asupra satului Lohachivka din raionul Harkiv.

În urma loviturilor, au izbucnit două focare de incendiu: au ars o clădire de depozitare, paleți de lemn și un atelier auto. Au fost avariate case private, depozite și clădiri agricole.

În timpul operațiunilor de lichidare a consecințelor atacului, un salvator a fost rănit și a fost internat într-o unitate medicală.