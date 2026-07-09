Ciocniri în Lviv, pe fondul tensiunilor legate de recrutare în Ucraina

Autoritățile din Ucraina au demarat joi, 9 iulie, anchete cu privire la ciocnirile violente care au avut loc cu o zi înainte în orașul Lviv, din vestul țării, pe fondul recrutării militare. Acesta este cel mai recent semn al tensiunilor generate de această măsură în contextul războiului, aflat în al cincilea an de conflict cu Rusia, relatează Reuters.

Procurorii au declarat că, miercuri seara târziu, un grup de persoane a blocat accesul ofițerilor de recrutare aflați în serviciu, răsturnându-le mașina, într-un acces de agitație care a dus la ciocniri mai ample cu poliția și cu membrii forțelor armate.

Statul Major General al Ucrainei a condamnat cu fermitate atacul, dar a precizat totodată că va analiza comportamentul ofițerilor de recrutare pentru a identifica eventualele încălcări.

Imaginile difuzate joi de postul public de televiziune al Ucrainei arătau mulțimi care înconjurau vehiculele într-un cartier rezidențial întunecat, scandând „Rușine!” și smulgând uniforma unuia dintre ofițeri.

Incidentul a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra ofițerilor responsabili cu recrutarea, care au scos la iveală furia acumulată de mult timp cu privire la modul în care armata ucraineană își completează rândurile pentru a lupta împotriva unei Rusii mai mari și mai bine înarmate.

Efortul de război al Kievului s-a bazat pe o mobilizare generală care a fost umbrită de rapoarte privind abuzuri și corupție, ceea ce a diminuat și mai mult entuziasmul pentru serviciul militar, în ciuda noilor eforturi de a-i convinge pe ucraineni să se înroleze, scrie Reuters.

Luna trecută, rapoartele privind tratamentul dur și decesele survenite în afara luptelor în cadrul unei unități de asalt ucrainene de renume au stârnit indignarea publicului și au generat cereri de anchetare.

Avocatul poporului, Dmitro Lubineț, a condamnat violența, dar a afirmat că aceasta nu ar trebui privită ca un incident izolat.

„Când oamenii contactează autoritățile de ani de zile, semnalând posibile încălcări ale drepturilor lor… dar nu văd o evaluare juridică adecvată a acestor fapte, acest lucru creează inevitabil probleme și mai mari”, a scris el pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Neîncrederea se acumulează, tensiunea crește, iar societatea se radicalizează”.

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, s-a angajat să reformeze serviciul militar obligatoriu, dar nu a dezvăluit încă detaliile.

Șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a apărat armata și a declarat că se așteaptă la o reacție echitabilă din partea autorităților.

„Dacă astăzi bateți și dezbrăcați un militar din armata voastră”, a scris el pe Telegram, „atunci gândiți-vă cine vă va proteja de inamicul care, la rândul său, vă va bate și vă va dezbrăca – pe voi înșivă.”