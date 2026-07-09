VIDEO Convenția care va permite Ucrainei să solicite despăgubiri de la Federația Rusă pentru prejudiciile de război, ratificată în prima lectură de Parlament

Parlamentul s-a întrunit joi, 9 iulie, în ședință plenară. Deputații vor examina 15 proiecte de lege, dintre care nouă vizează armonizarea legislației R. Moldova cu normele Uniunii Europene.

În cadrul ședinței plenare, Parlamentul a ratificat Convenția privind instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina.

Deputații au operat modificări legislative „care urmăresc consolidarea eticii profesionale și modernizarea managementului resurselor umane în administrația publică centrală”, conform autorilor proiectului.

Pe ordinea de zi figurează și proiecte de lege care vizează piața vehiculelor rutiere, precum și inițiativa care prevede suspendarea automată a înmatriculării vehiculelor cu defecțiuni periculoase sau cu inspecția tehnică expirată

UPDATE 19:54 Ședința Parlamentului s-a încheiat.

UPDATE 19:50 Parlamentul a adoptat Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026–2030 și planul de acțiuni pentru implementarea acestuia. Proiectul de hotărâre a fost votat de 64 de deputați.

Conform unui comunicat de presă, documentul este structurat în jurul a trei obiective principale: consolidarea politicilor publice și a cooperării la nivel național și internațional; împiedicarea introducerii în sistemul financiar și în alte sectoare ale economiei a fondurilor provenite din infracțiuni sau destinate finanțării terorismului; precum și detectarea, combaterea și sancționarea faptelor de spălare a banilor, finanțare a terorismului și proliferare a armelor de distrugere în masă.

UPDATE 18:40 Parlamentul a ratificat în prima lectură Convenția privind instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina, semnată la Haga la 16 decembrie 2025.

Comisia este un instrument juridic internațional prin care Ucraina și cetățenii ei vor putea solicita despăgubiri, în conformitate cu principiile dreptului internațional, pentru prejudiciile provocate de agresiunea Federației Ruse începând cu 24 februarie 2022. Acestea includ pierderi de vieți omenești, distrugerea infrastructurii, precum și daune aduse proprietăților. Cereri de compensare vor putea fi depuse atât de persoane fizice și juridice afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale.

Instituirea Comisiei are la bază o rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind repararea prejudiciilor provocate Ucrainei și reprezintă etapa următoare după instituirea Registrului daunelor, creat de Consiliul Europei în anul 2023.

Scopul Convenției este de a asigura tragerea la răspundere juridică internațională a Federației Ruse pentru încălcările dreptului internațional comise împotriva Ucrainei și obligarea de a acorda reparații integrale pentru prejudiciile cauzate.

Până în prezent, Convenția a fost semnată de 37 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Documentul va intra în vigoare, iar Comisia își va începe activitatea, după ratificarea acestuia de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale.

UPDATE 17:57 Parlamentul a ratificat Convenția privind instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina.

UPDATE 17:23 Procedura de recrutare a funcționarilor publici din autoritățile administrației publice centrale va fi modificată prin introducerea unui sistem de recrutare semicentralizat. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede că testarea generală a candidaților va fi organizată de Cancelaria de Stat, iar interviurile și selecția finală vor rămâne în responsabilitatea fiecărei instituții.

Documentul propune modificarea mai multor acte normative, având drept obiective, conform autorilor, „modernizarea procesului de recrutare a funcționarilor publici, consolidarea principiilor de etică și conduită profesională, revizuirea regimului incompatibilităților și al restricțiilor postangajare, precum și întărirea mecanismelor de integritate și responsabilitate în serviciul public”.

În prezent, rata de ocupare a funcțiilor publice este de aproximativ 49,5 %. Potrivit autorilor proiectului, noul mecanism de recrutare semicentralizată „va spori transparența procesului de angajare, va eficientiza selectarea candidaților și va facilita accesul la funcțiile publice pentru cetățeni, inclusiv pentru cei din statele membre ale Uniunii Europene”.

Sistemul propus presupune organizarea centralizată, de către Cancelaria de Stat, a etapei de testare generală, în timp ce interviul și selecția finală vor rămâne în responsabilitatea fiecărei autorități publice. Practici similare sunt deja aplicate în mai multe state europene, printre care România, Albania și țările baltice, iar autoritățile din Republica Moldova intenționează să piloteze noul sistem în perioada 2027–2028.

Totodată, sunt propuse criterii suplimentare de integritate pentru ocuparea funcțiilor, precum și mecanisme mai eficiente de monitorizare a respectării restricțiilor aplicabile după încetarea mandatului.

Proiectul prevede și instituirea Comisiei naționale pentru etică și a Consiliului consultativ de etică, structuri care „vor avea misiunea de a preveni abaterile de la normele de conduită, de a examina sesizările și de a formula recomandări”. Încălcarea normelor de etică și conduită va fi sancționată dacă proiectul va fi votat în lectură finală.

Totodată, proiectul prevede extinderea până la șapte ani a perioadei în care persoanele pensionate vor putea ocupa funcții publice, măsură justificată de deficitul de personal din administrația publică. Persoanele respective vor putea beneficia, în condițiile legii, atât de pensie, cât și de salariul corespunzător funcției ocupate.

Inițiativa legislativă, elaborată de Cancelaria de Stat, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Autoritatea Națională pentru Integritate și Centrul Național Anticorupție, urmărește alinierea legislației naționale la standardele Uniunii Europene. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2023–203 și cu recomandările formulate de GRECO, organul anticorupție al Consiliului Europei, referitoare la etica și conduita profesională a persoanelor cu funcții de demnitate publică și a personalului din cabinetele acestora.

Documentul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.

UPDATE 16:20 Deputații au aprobat în prima lectură proiectul de lege privind armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene pentru prevenirea și gestionarea speciilor alogene invazive, care afectează biodiversitatea, sănătatea publică și economia națională.

Speciile alogene invazive sunt plante și animale care nu sunt specifice ecosistemelor din Republica Moldova și care pot provoca dezechilibre majore în natură, afectând biodiversitatea, agricultura, economia și sănătatea populației, a explicat în plen secretara de stat de la Ministerul Mediului.

Noua lege stabilește regimul juridic privind introducerea, deținerea, reproducerea, transportul, comercializarea, utilizarea, gestionarea și eradicarea speciilor alogene invazive. Totodată, sunt clarificate atribuțiile autorităților publice responsabile de controlul și gestionarea acestora, precum și mecanismele de evaluare a riscurilor și de monitorizare permanentă. Proiectul prevede și instituirea unui Sistem informațional național de supraveghere, destinat detectării timpurii și intervenției rapide în cazul apariției speciilor invazive. Acesta va fi administrat de Agenția de Mediu.

De asemenea, sunt reglementate metodologia de evaluare a riscurilor generate de aceste specii, condițiile de întreținere și utilizare a celor autorizate, precum și procedura de acordare și retragere a autorizațiilor pentru activitățile desfășurate cu acestea. În același timp, este introdusă obligația de refacere a ecosistemelor afectate și de acoperire a costurilor aferente măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea efectelor negative provocate de speciile invazive.

O altă prevedere vizează crearea a două liste de specii alogene invazive. Prima va cuprinde speciile identificate la nivelul Uniunii Europene ca prezentând riscuri, iar cea de-a doua va fi adaptată situației din Republica Moldova și va cuprinde organisme care pot afecta mediul natural al țării. Speciile incluse în această listă nu vor putea fi introduse în țară, cultivate, crescute, vândute, transportate sau eliberate în natură. Excepții vor fi admise doar în scopuri de cercetare științifică, în spații izolate și în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu.

Proiectul propune și completarea Codului contravențional cu sancțiuni pentru încălcarea regimului juridic aplicabil speciilor alogene invazive. Astfel, introducerea în țară fără autorizație, deținerea, reproducerea, creșterea, cultivarea, transportul, comercializarea sau utilizarea neautorizată a acestor specii, precum și nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii lor vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 2 500 și 5 000 de lei pentru persoanele fizice și între 5 000 și 10 000 de lei pentru persoanele juridice. Sancțiuni vor fi aplicate și pentru nerespectarea obligațiilor de notificare și înregistrare, împiedicarea activității autorităților competente, neexecutarea măsurilor dispuse de acestea, precum și pentru răspândirea accidentală sau intenționată a speciilor alogene invazive. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea competența de a constata și examina aceste contravenții.

Potrivit notei de fundamentare, speciile alogene invazive reprezintă un risc pentru biodiversitate, agricultură și sănătatea publică, deoarece se răspândesc rapid, pot înlocui speciile autohtone, afectează ecosistemele și modifică proprietățile solului. Extinderea lor este favorizată de intensificarea comerțului internațional, a turismului și a transportului transfrontalier.

În Republica Moldova, pierderile anuale provocate agriculturii de speciile invazive sunt estimate la 5–10% pentru culturile de cereale, 15% pentru plantele de câmp și până la 25% pentru culturile perene. Printre speciile invazive deja prezente în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailantul, unele specii de pești, gândacul de Colorado, șobolanul comun, căpușele și diverse specii de insecte.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Mediului și va fi examinat de Parlament și în lectura a doua.

UPDATE 14:42 Parlamentarii au revenit și examinează proiectul de lege privind speciile alogene invazive.

UPDATE 14:16 Parlamentarii și-au luat o pauză. Aceștia vor reveni la examinarea subiectelor din agendă la ora 15:30.

UPDATE 14:06 În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale Uniunii Europene. Proiectul de lege care conține aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament.

Potrivit proiectului, Legea cu privire la energetică va fi completată cu un capitol distinct dedicat proiectelor „de interes comun și reciproc”. Ca urmare, va fi instituit un regim juridic special pentru infrastructura energetică strategică și va fi reglementată procedura de autorizare coordonată și accelerată pentru acest tip de proiecte. Astfel, va fi desemnat un punct unic de contact, vor fi stabilite termene maxime pentru etapele procedurii de autorizare și vor fi introduse mecanisme de coordonare și monitorizare interinstituțională, potrivit autorilor proiectului din cadrul Ministerului Energiei.

„Aceste propuneri legislative vor reduce durata procedurilor administrative, vor preveni blocajele și vor asigura predictibilitatea procesului investițional. În prezent, autorizarea proiectelor energetice de interes comun durează, în medie, aproximativ trei ani, în funcție de complexitatea acestora, iar procedura implică mai multe instituții”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

UPDATE 12:40 Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care stabilește cum vor fi prelucrate datele cu caracter personal în cadrul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la normele Uniunii Europene.

Proiectul, elaborat de Ministerul Justiției, stabilește modul în care organele de urmărire penală, procuraturile, instanțele de judecată și alte autorități competente vor putea colecta, utiliza și stoca date cu caracter personal în cadrul prevenirii și combaterii infracțiunilor, investigării faptelor penale, desfășurării urmăririi penale sau executării pedepselor.

Noile reguli se vor aplica pe tot parcursul procesului penal, de la înregistrarea unei sesizări și verificările preliminare până la desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale, efectuarea măsurilor speciale de investigație și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.

Legea va reglementa și prelucrarea datelor de către instanțele de judecată și alte autorități atunci când acestea exercită controlul asupra procedurilor penale. Totodată, prevederile se vor aplica și la examinarea sesizărilor depuse de avertizorii de integritate.

Proiectul prevede obligații suplimentare pentru autoritățile care prelucrează date cu caracter personal. Acestea vor trebui să adopte măsuri pentru protejarea informațiilor, să păstreze evidența tuturor operațiunilor de prelucrare, să desemneze un responsabil cu protecția datelor și să publice pe pagina oficială datele de contact ale operatorului responsabil.

Cetățenii vor putea solicita informații pentru a afla dacă datele lor au fost prelucrate. Dacă răspunsul este pozitiv, aceștia vor avea dreptul să acceseze datele și să primească explicații privind modul în care sunt utilizate.

Autoritățile vor putea refuza o astfel de solicitare dacă divulgarea informațiilor ar afecta o anchetă în desfășurare. Persoanele care consideră refuzul nejustificat vor putea sesiza Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau se vor putea adresa instanței de contencios administrativ.

Proiectul mai prevede că autoritățile vor fi obligate să coopereze cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și să îi pună la dispoziție, la cerere, evidențele privind prelucrarea datelor. În cazul constatării unor încălcări sau al nerespectării măsurilor dispuse, instituția va putea aplica amenzi de până la 2 milioane de lei.

UPDATE 12:10 Șoferii care vor circula cu mașini fără inspecție tehnică periodică valabilă sau cu defecțiuni riscă să rămână cu înmatricularea vehiculului suspendată automat, să fie amendați și chiar să le fie ridicate plăcuțele de înmatriculare. Parlamentul a adoptat în lectura a doua, joi, 9 iulie, un proiect de lege care introduce acest mecanism, „cu scopul de a spori siguranța rutieră și de a preveni accidentele provocate de starea tehnică necorespunzătoare a vehiculelor”, spun parlamentarii.

UPDATE 12:00 Indemnizațiile de maternitate și paternitate au fost incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua.

Proiectul de lege mai prevede introducerea în Codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale.

De asemenea, proiectul de lege reglementează o serie de garanții specifice, inclusiv în ceea ce privește munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la 4 ani sau copii cu dizabilități.

Modificările legislative vor intra în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, aceasta fiind extinsă în cazul nașterilor complicate sau multiple. De asemenea, concediul paternal se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice.

UPDATE 11:25 Cadrul normativ privind contractele de garanție financiară va fi armonizat cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul a adoptat un proiect de modificare a Legii cu privire la contractele de garanție financiară.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Banca Națională a Moldovei și transpune integral în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de garanție financiară.

Proiectul face parte din măsurile prevăzute în Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029.

UPDATE 11:18 Republica Moldova se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege ce creează cadrului juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene.

Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la Sistemul Electronic de Schimb de Informații privind Securitatea Socială (EESSI).

Această platformă este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale.

UPDATE 11:12 După aproape o oră de propuneri de modificare a ordinii de zi, toate respinse de majoritatea parlamentară, agenda ședinței a fost aprobată cu votul a 53 de deputați PAS.

UPDATE 11:04 Nici propunerea privind audierea procurorului general despre salariile unor angajați la stat nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:57 Majoritatea parlamentară a respins și propunerea de audiere a directorului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu.

UPDATE 10:43 Deputatul Burduja (PSRM) a cerut audierea ministrului Energiei și a directorului ANRE. Nici această propunere nu a fost inclusă pe ordinea de zi pentru că a întrunit doar 39 de voturi.

UPDATE 10:39 Nici propunerea privind audierea miniștrilor Sănătății și Educației cu privire la starea blocurilor alimentare din spitale și școli nu a întrunit sprijinul majorității parlamentare.

UPDATE 10:38 De asemenea, a fost propusă audierea directorului ANRE pe subiectul alimentării cu apă în nordul țării. Din nou, doar 39 de parlamentari au votat „pentru”.

UPDATE 10:35 O altă propunere a vizat audierea secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, pe subiectul reformei administrației publice locale. Doar 39 de deputați au susținut propunerea.

UPDATE 10:33 Nici audierea ministrului Energiei nu a fost susținută de majoritatea deputaților.

UPDATE 10:33 Propunerea deputatului fracțiunii „Partidul Nostru” privind audierea ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Deputații au solicitat audierea acesteia în legătură cu majorarea vârstei de pensionare a angajaților MAI.

UPDATE 10:25 Deputata fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a anunțat că va propune un proiect de lege pentru eliminarea imunității parlamentare.

UPDATE 10:22 Deputata Ana Calinici a salutat, din partea majorității parlamentare, faptul că R. Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere privind Clusterul 6 – Relații externe.

UPDATE 10:20 Ședința a început cu o întârziere de 20 de minute. În sală sunt 92 de deputați.