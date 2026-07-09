Președintele oficiului teritorial Briceni al fostului partid „Șor”, condamnat la patru ani de închisoare cu executare. A declarat că a „conlucrat cu SIS”, dar instanța nu l-a crezut

Președintele oficiului teritorial Briceni al ex-partidului Politic „Şor”, Cristian Pîntea, a fost condamnat la patru ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată joi, 2 iulie, de către magistrata de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Olga Bejenari, dar instanța a anunțat public despre condamnare abia pe 9 iulie.

Magistrata a dispus înlocuirea măsurii preventive aplicată acestuia prin încheierea din 20 martie, și prelungită la 18 mai, sub formă de obligarea de a nu părăsi țara, cu arest preventiv, din momentul pronunțării sentinței, până la rămânerea definitivă a sentinței.

Cristian Pîntea a fost diferit justiției pentru fapta că, în calitate de președinte al oficiului teritorial Briceni al Partidului Politic „Şor”, prin acțiunile sale de complicitate a asigurat acceptarea cu bună știință a finanțării partidului cu mijloace bănești din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 1 815 271 de lei.

Prin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 2 iulie, Pîntea a fost recunoscut vinovat de săvârșirea finanțării ilegale a partidelor politice şi i s-a stabilit o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de patru ani, cu executarea pedepsei stabilite în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice, pe o durată de 4 patru ani. Totodată, s-a dispus includerea în acest termen a perioadei de timp cât inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv în prezenta cauză penală – din data de 20 octombrie 2022 până la 9 noiembrie 2022.

S-a dispus confiscarea din contul lui Pîntea în beneficiul statului a sumei de 1 815 271 de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, „urmând ca la punerea în executare să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii”.

În scopul asigurării confiscării speciale, s-a menținut sechestrul autorizat prin încheierea și mandatul judecătoresc ale Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 25 aprilie 2023, în privința unei unități de transport cu prețul mediu de piață de circa 34 de mii de lei și a altei unității de transport, cu prețul mediu de piață de aproximativ 127 de mii de lei.

În instanță, bărbatul a declarat că a fost anterior angajat în instituții penitenciare, având grad militar de maior.

„Când a început activitatea, a fost numit ca curator pe raionul Briceni. Prima perioadă a fost în 2020, practic un an, pe urmă a fost întrerupere și, ulterior, la începutul anului 2022, a revenit în cadrul partidului. Pe perioada activității sale în partid, partidul Șor nu era declarat ca un partid corupt, în afara legii, avea deputați, era un partid normal care funcționa normal. Atunci, de la bun început, s-a întâlnit cu colaboratorul Serviciului de Informații și Securitate, care i-a explicat unele momente ce țin de Partidul Șor, că sunt careva abateri de la legislație, și i-a propus ca să fie o conlucrare între el și Serviciul de Informații și Securitate (SIS). El a fost de acord și, pe tot parcursul activității în cadrul partidului, până la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie 2022, a fost conlucrarea cu acest ofițer. Numele acestui ofițer este Mihai Savcenco. A fost conlucrare, adică toată informația pe care o acumula, pe care o afla, o transmitea dumnealui. Stabileau ziua, ora și locul unde se întâlneau pentru a-i transmite unele informații. Majoritatea informației era transmisă prin mesaje pe canalul Signal, Telegram, dar mai mult Signal, aceste mesaje fiind și în dosar. În luna iulie, când a fost prima percheziție, după aceasta a declarat că nu mai dorește să activeze, iar aceasta i-a declarat-o și ofițerului, că nu mai vrea să activeze în cadrul partidului și vrea să plece. Dumnealui, după următoarea întâlnire, l-a rugat și cu mesaj din partea conducerii SIS ca să mai rămână pentru a le furniza informații, pentru că nu mai au surse ca să primească ce se întâmplă în partid. El a rămas totuși până la sfârșitul lunii august, început de septembrie, pentru că nu a mai vrut să participe la protestele acestea care erau în centrul Chișinăului, banii, finanțarea, el fiind categoric, chiar dacă pe el atunci îl asigurau că va fi asigurat cu tot sprijinul din partea Serviciului și nu va avea careva probleme. În dosar, iarăși, se poate vedea în mesajele cu acest ofițer, care e indicat sub numele Stratan ***, că acolo într-adevăr sunt transmise informațiile, este numărul de mașină al curierilor, care în acea perioadă circulau și care se confirmă prin procesul-verbal de reținere a lui *** Ipatieva, aceeași mașină și număr pe care el l-a transmis, numere de telefoane, scenarii. Chiar dacă nu mai activa, se străduia să afle informații de la foștii colegi, ce se întâmplă în cadrul partidului, pentru ca Serviciul de Informații și Securitate să aibă informații și să poată descoperi infracțiunea”, a declarat bărbatul în instanță.

Totuși, magistrata a subliniat că „numai după administrarea probelor materiale, a declarațiilor martorilor și a celorlalte mijloace de probă care demonstrează implicarea inculpatului în structura organizatorică a Partidului Politic „Șor”, acesta a invocat existența unei pretinse colaborări confidențiale cu un ofițer al Serviciului de Informații și Securitate”.

„Ținând cont de momentul procesual în care această susținere a fost formulată, precum și de faptul că ea nu a fost invocată la prima sa audiere și nu este confirmată de ansamblul probelor administrate în cauză, instanța apreciază că aceasta reprezintă o versiune de apărare care nu este confirmată de materialul probator administrat. De altfel, în vederea verificării susținerilor inculpatului referitoare la pretinsa colaborare cu Serviciul de Informații și Securitate, instanța, prin interpelarea din 20 februarie 2026, a solicitat informații oficiale de la instituția respectivă. Prin răspunsul comunicat, Serviciul de Informații și Securitate a informat instanța că nu deține date care să confirme existența unei colaborări cu Cristian Pîntea și nu a confirmat afirmațiile acestuia privind desfășurarea unor activități în colaborare cu instituția respectivă, precum și faptul că o asemenea persoană ca Savcenco Mihail, în cadrul Serviciului nu figurează ca angajat al Serviciului”, se arată în sentință.

Cauza penală s-a aflat în examinare din 22 decembrie 2025 până la 2 iulie 2026, în procedura unui judecător specializat în examinarea cauzelor de corupție și a celor conexe, perioadă în care au avut loc 25 ședințe de judecată, în cadrul cărora a avut loc examinarea cauzei penale și pronunțarea sentinței.