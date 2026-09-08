Extinderea Aeroportului: atribuirea contractului, anulată. Detalii despre compania selectată și legătura cu conflictul de interese al arhitectului-șef adjunct al capitalei

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a anulat decizia de atribuire a contractului pentru „reconstruirea clădirii Terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga”, cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora”. Astfel, instituția a obligat ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău” să reevalueze oferta operatorului economic desemnat anterior câștigător – SRL „Estate Invest Company”.

Întreprinderea de stat a emis un comunicat de presă în care a informat că grupul de lucru al Aeroportului urmează să reevalueze oferta, ținând cont de constatările expuse și să finalizeze procedura.

La începutul anului 2026, ZdG a scris că Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a suspendat autorizațiile emise de Primăria municipiului Chișinău pentru construirea unui complex rezidențial pe strada Bucovinei 3/1, sectorul Ciocana al capitalei, de către Estate Invest Company.

Ultima licitație a fost lansată pe 7 mai 2026, cu termen de depunere pe 19 iunie, la care au participat 4 companii – Estate Invest Company (cu oferta de 150 105 598 de lei, fără TVA), Standard Byte (153 844 229 de lei), DAS (159 527 999 de lei) și Eurostil Construct (169 804 219 lei).

Pe 31 iulie a fost declarată câștigătoare compania cu cea mai mică ofertă – Estate Invest Company, cu 150 105 598 de lei, fără TVA.

Pe 10 august, 2 companii din cele 4 participante au contestat rezultatele procedurii de achiziție privind achiziția „Lucrări de construcție la obiectul „Reconstruirea clădirii Terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, cu replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora”, amplasat în mun. Chișinău, sec. Botanica, bd. Dacia, 80/3”, inițiată de către ÎS „Aeroportul Internaţional Chișinău. Este vorba despre Asocierea SRL„Standard Byte” și SRL „Horus”, precum și Asocierea SRL „Eurostil Construct” & SRL „Moldconstruct Service”.

Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) a emis, la 7 septembrie 2026, decizia privind contestațiile formulate pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție pentru lucrările de reconstruire, replanificare parțială și extindere a terminalului aeroportuar și a dispus anularea deciziei de atribuire din 31 iulie 2026 și reevaluarea ofertei operatorului economic desemnat anterior câștigător.

„Aeroportul a luat act de decizia ANSC și, în conformitate cu măsurile de remediere stabilite în decizie, grupul de lucru al Aeroportului urmează să reevalueze oferta, ținând cont de constatările expuse și să finalizeze procedura în conformitate cu cadrul legal aplicabil. Menționăm că procedura de achiziție nu este anulată, este revizuit doar calendarul anterior pentru a remedia aspectele menționate de ANSC. Precizăm că grupul de lucru va îndeplini solicitările expuse în decizia ANSC și va corecta cele două observații. În primul rând, vom solicita ofertantului câștigător extinderea garanției bancare, în baza faptului că ANSC a menționat ca problemă faptul că ofertantul a demonstrat existența garanției bancare până pe 16 octombrie, fiind necesară până la 17 octombrie. Accentuăm că garanția bancară era valabilă în momentul luării deciziei cu privire la câștigător, iar solicitarea de a prelungi garanția este un mecanism prevăzut de cadrul normativ în vigoare cu privire la procedura de achiziții. În al doilea rând, grupul de lucru al Aeroportului va reevalua oferta și va examina indicatorii de lichiditate nu doar în mod individual pentru ofertantul câștigător, ci prin prisma parteneriatului asumat cu o altă companie, cu care se află în parteneriat pentru execuția lucrărilor. După încheierea procesului de reevaluare și adoptarea unei noi decizii în cadrul procedurii de achiziție, Aeroportul va informa public despre rezultatele acesteia și despre calendarul actualizat al lucrărilor”, se arată într-un comunicat de presă.

Aeroportul Internațional Chișinău a depășit anul trecut în premieră pragul de 5 milioane de pasageri și a încheiat anul cu peste 6 milioane de pasageri. Este o creștere de peste 2 ori în decursul a 2 ani (2023 versus 2025), care depășește capacitatea Aeroportului.

„Extinderea aeroportului este o necesitate critică, motiv pentru care au fost organizate mai multe runde de licitații. În fața unui asemenea ritm de creștere și a obligației Aeroportului de a asigura confortul pasagerilor, siguranța zborurilor, precum și de a crește capacitatea de procesare a noilor fluxuri turistice și economice, obiectivul Aeroportului este să livreze rapid proiectul, cu respectarea strictă a cerințelor legale și cheltuirea responsabilă a resurselor financiare”, a mai notat întreprinderea de stat.

În 2025, la începutul lunii august, autoritățile au anunțat un „proiect ambițios și foarte necesar” – extinderea terminalului de pasageri de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, fiind comunicat și termenul de finalizare a lucrărilor – anul 2026.

Întrebat atunci despre certitudinea de încadrare în termenul anunțat, administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a menționat că „o mare etapă din acest proiect a fost realizată” și că au rămas să fie elaborate „doar condițiile tehnice și anunțarea unei proceduri de achiziții pentru identificarea unui constructor. Probabil, nu a rămas așa de mult”.

Licitația privind „reconstruirea clădirii terminalului aeroportului”, despre care Spoială spunea pe 4 august 2025 că va fi „lansată în maxim două luni”, a fost publicată pe 29 octombrie 2025, iar peste câteva luni, pe 15 ianuarie 2026, a fost anulată. Motivele invocate – „ajustarea și completarea soluțiilor tehnice, arhitecturale și inginerești”, după o analiză tehnică a documentației proiectului.

Potrivit datelor publice, „Estate Invest Company” SRL a fost înregistrată în luna martie 2015 și are trei fondatori: Iurie Dîrda, cu o cotă de 45%, Ion Magaliuc, cu 5%, și Panda City SRL, care deține 50% din capitalul social.

Pe 12 decembrie 2025, ZdG scria că mai mulți locatari ai unui complex situat pe strada Bucovinei 3 au acuzat autoritățile municipale de eliberarea unor acte permisive pentru construcția unor blocuri din vecinătate, inclusiv cu încălcarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Potrivit documentului aprobat în decembrie 2022, era prevăzută construirea a patru blocuri cu 9 și 12 etaje, însă autorizațiile acordate anterior au vizat 12 blocuri, majoritatea cu regim de înălțime de 16 și 22 de etaje, după cum a declarat anterior pentru ZdG avocatul Asociației de proprietari.

Tot atunci, localnicii au invocat existența unui posibil conflict de interese între arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, și Ion Magaliuc, administratorul „Estate Invest Company” SRL, compania beneficiară a autorizațiilor de construcție. Aceștia au menționat că, anul trecut Vrabie a contractat 350 de mii de euro de la Magaliuc, sumă indicată în declarația sa de avere. În replică, Primăria municipiului Chișinău a susținut că actele au fost emise „în strictă conformitate cu legislația în vigoare”, iar Igor Vrabie a respins acuzațiile. Arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău a menționat anterior pentru ZdG că și-a cumpărat o casă nefinalizată.

Ulterior, RISE Moldova a scris că șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din Chișinău s-a ales cu un duplex într-un cartier select de case din sectorul Ciocana. L-a cumpărat pe datorie de la dezvoltatorul imobiliar.

Pe 22 decembrie 2025, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința lui Igor Vrabie, susținând că acesta a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese.

Potrivit ANI, soția lui Igor Vrabie a achiziționat un imobil în valoare de 350 de mii de euro de la „Estate Invest Company” SRL, plătind 10 mii de euro la semnarea contractului, iar diferența urmând să fie achitată până în 2027. În aceeași perioadă, Igor Vrabie a semnat un certificat de urbanism și autorizația de construire aferente unui proiect al companiei „Estate Invest Company” SRL, fără a declara existența unui conflict de interese.

Deși datoria de 350 de mii de euro față de administratorul firmei a fost inclusă în declarația de avere, inspectoarea de integritate a stabilit că actele permisive au fost emise concomitent cu tranzacția de vânzare-cumpărare a terenului și locuinței destinate familiei arhitectului-șef adjunct. Actul de constatare al ANI nu este definitiv și poate fi contestat la Curtea de Apel Centru.