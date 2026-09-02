VIDEO Guvernul a susținut modificările aduse Legii bugetului de stat pentru anul 2026

Miercuri, 2 septembrie, cabinetul de miniștri se întrunește într-o nouă ședință. Pe agenda Executivului sunt 21 de subiecte, printre care printre care proiectul de hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare, procedura şi criteriile de evaluare a performanțelor experților judiciari și modul de contestare a rezultatelor evaluării performanțelor.

UPDATE 10:44 Ședința s-a încheiat.

UPDATE 10:43 Guvernul a luat act de raportul privind implementarea Planului de construire și renovare a clădirilor necesare pentru buna funcționare a sistemului instanțelor judecătorești.

UPDATE 10:41 Guvernul a dat aviz negativ la proiectul de lege pentru modificarea articolului 136 din Codul educației al Republicii Moldova.

UPDATE 10:40 Cabinetul de miniștri a aprobat avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind reforma „Restart în educație”.

UPDATE 10:39 Miniștrii au susținut acordul de schimbare a destinației unor bunuri din proprietatea unităților administrativ-teritoriale și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat.

UPDATE 10:38 Executivul a aprobat hotărârea cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunului afectat permanent de lucrările de construcție a Portului Internațional Liber „Giurgiulești”.

UPDATE 10:37 Transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea unității administrativ-teritoriale Etulia, UTA Găgăuzia a fost susținută de Guvern.

UPDATE 10:35 Guvernul a aprobat modificarea unor anexe la hotărârea cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile.

UPDATE 10:34 Modificările Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat de miniștri.

UPDATE 10:32 Miniștrii au susținut organizarea și funcționarea Instituției publice „Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație”.

UPDATE 10:30 Guvernul a aprobat Regulamentul-cadru al serviciului public de salubrizare.

UPDATE 10:29 Miniștrii au susținut aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare, a procedurii și criteriilor de evaluare a performanțelor experților judiciari.

UPDATE 10:27 Executivul aprobă hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și recunoașterea schemelor voluntare.

UPDATE 10:24 Membrii Guvernului au votat hotărârea pentru aprobarea Planului de acțiuni privind promovarea negocierilor colective pentru anii 2026-2030.

UPDATE 10:22 Echipa guvernamentală a aprobat Regulamentul privind armonizarea legislației R. Moldova cu legislația Uniunii Europene.

UPDATE 10:21 Cabinetul de miniștri a aprobat hotărârea cu privire la aprobarea Programului național de răspuns la HIV, infecții cu transmitere sexuală și hepatite virale B, C și D pentru anii 2026-2030.

UPDATE 10:19 Miniștrii au decis aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează independența Băncii Naționale a Moldovei.

UPDATE 10:18 Guvernul a adoptat hotărârea pentru organizarea participării R. Moldova la Sistemul electronic de schimb de date privind securitatea socială (EESSI).

UPDATE 10:16 Executivul a aprobat proiectul de lege privind modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026.

UPDATE 10:14 Miniștrii au votat și proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

UPDATE 10:13 Guvernul a susținut proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 și acordarea plăților unice cu caracter excepțional.

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