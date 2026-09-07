Planul de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2026–2027: Comisie guvernamentală din 40 de membri, peste 50 de măsuri de pregătire și ce a determinat elaborarea planului

La ședința de miercuri, 9 septembrie, Guvernul urmează să aprobe „Planul de măsuri pentru pregătirea de sezonul de încălzire 2026–2027”. Printre acțiunile prevăzute se numără și instituirea unei Comisii guvernamentale de coordonare, condusă de premierul Vasile Tofan, iar componența va număra 40 de reprezentanți, inclusiv miniștri, directori ai agențiilor și întreprinderilor de stat, dar și ai societății civile.

Conform proiectului, printre măsurile de pregătire pentru sezonul de încălzire 2026–2027 se numără: întrерrindеrеа măsurilor disponibile de majorare а capacității comerciale de transport al energiei electrice la granița România – R. Moldova, asigurarea existenței unor aranjamente contractuale și operaționale necesare pentru achiziția de energie electrică de pe alte piețe din regiune în caz de criză de energie electrică sau achiziționarea gazelor naturale din mai multe surse și asigurarea transportării acestora prin diferite rute de aprovizionare. În total, sunt prevăzute peste 50 de măsuri de pregătire pentru sezonul de încălzire.

Printre cauzele care au determinat elaborarea planului este „perturbarea fluxurilor de petrol și gaze prin Strâmtoarea Hormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice din întreaga regiune extinsă a Ucrainei și a Orientului Mijlociu”.

„Atacul militar asupra Ucrainei intră în al cincilea an, exercitând presiune asupra sistemului energetic al Republicii Moldova, în special în ceea ce privește energia electrică. Amenințarea constantă a fost gestionată cu succes în perioada anterioară, însă consecințele viitoare rămân imprevizibile și generează o incertitudine semnificativă privind securitatea alimentării cu energie electrică pe durata conflictului”, se arată în document.

Exercițiu de simulare a unor scenarii de risc

În proiectul de hotărâre se menționează că la 9 iunie 2026, Ministerul Energiei, cu suportul Secretariatului Comunității Energetice, în cadrul proiectului MEIR finanțat de Uniunea Europeană, a organizat exercițiul de simulare de tip „table-top” al R. Moldova privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale.

Exercițiul a vizat testarea aplicării Planului național de urgență pentru sectorul gazelor naturale prin simularea unor scenarii de risc cu impact mediu și ridicat, precum și a răspunsurilor instituționale în timp, se arată în document.