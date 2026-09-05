„Am rămas invalid pe tot restul vieții.” Povestea unui cetățean al două state, R. Moldova și Portugalia, care luptă de ani de zile pentru dreptate după un accident de muncă 

Andrei Suruceanu se află de 22 de ani în Portugalia, reușind să învețe limba și să obțină cetățenia acestei țări. La 21 decembrie 2016 acesta a suferit un accident la locul de muncă. În urma mai multor intervenții chirurgicale, bărbatului i s-a acordat grad de dizabilitate și o pensie de 306 euro. Acesta susține că banii primiți nu-i ajung să se întrețină și vrea să-și facă dreptate.

„Am rămas invalid pe restul vieții”

Andrei Suruceanu locuiește în Aveiro, Portugalia. A plecat să muncească peste hotare pentru a-și întreține familia. În cei 22 de ani de când e plecat de acasă, a reușit nu doar să învețe limba, dar și să obțină cetățenia acestei țări. „Eu am venit să fac un ban, să am cu ce întreține copiii, să am cu ce trăi și eu. Așa e viața. Nu numai eu m-am dus. S-a dus mai multă lume din Moldova”, povestește bărbatul. În decembrie 2016 a suferit un accident la locul de muncă, în urma căruia a suportat mai multe operații. „Am fost operat de șase ori și am rămas invalid pe tot restul vieții. Nu mă pot duce, merg în cârje și nu pot umbla, nu pot să-mi rezolv toate nevoile. Până la urmă, mi-au dat grad de dizabilitate și o pensie de 306 euro. Dar ce faci printre străini cu acești bani?” spune Andrei Suruceanu, precizând că banii oferiți de statul portughez nu-i ajung să se întrețină, fiind o sumă mică, pe care trebuie s-o împartă pentru chiria apartamentului, facturi, hrană, medicamente, dar și alte necesități. „Eu plătesc arenda la casă 280 de euro, dar mai este apa, lumina, gazul, internetul, mâncarea, medicamentele. Cum să trăiesc eu?” se întreabă bărbatul.

Bărbatul spune că fost disponibilizat în timp ce se afla în concediu medical

Andrei Suruceanu spune că până la accident n-a avut probleme de sănătate. Acesta susține că i-a fost falsificat contractul de muncă, indicându-i-se un salariu redus, scopul fiind acordarea unei pensii de dizabilitate cât mai mică. Bărbatul povestește că nu ar fi primit ajutor financiar nici de la fostul șef și că ar fi fost disponibilizat în timp ce se afla în concediu medical. Pentru a i se face dreptate, Andrei Suruceanu menționează că s-a adresat în instanța de judecată, dar până în prezent procesul nu are o finalitate. „Eu vreau dreptatea mea, nu vreau niciun ban de la nimeni în plus, nu vreau mai mult. Eu nu mai pot să mă mai duc acasă. Stau numai aici, prin spitale, mai nou și proteză mi-au pus”, relatează acesta.

Cu speranța de a fi ajutat, Andrei Suruceanu susține că s-a adresat la Ambasada R. Moldova în R. Portugheză. Acesta menționează că angajații ambasadei îi cunosc istoria, însă, deși a insistat cu mai multe sunete, nu ar fi primit vreun ajutor. „La ambasadă ultima m-am adresat prin octombrie, noiembrie. Dar nu vor să răspundă. Eu în fiecare lună îi sun, două-trei ori pe lună. Nu răspund, nu vor să răspundă. Eu am 22 de ani în Portugalia și cum așa, să rămân fără nimic și calic? Cui trebuiesc eu calic?” spune indignat bărbatul. Acesta este dezamăgit că nu este susținut și vrea să-și facă dreptate. „M-am dus să votez dacă sunt cetățean al R. Moldova. Nu am fost indiferent de soarta țării mele, unde m-am născut. Și nu am de gând să stau aici toată viața. Doar, iată, problemele acestea mă țin și nu mă pot mișca”, conchide Andrei Suruceanu, precizând că a ajuns cetățean al două state, dar niciunul din cele două nu poate să-l apere.

Ce spun instituțiile statului R. Moldova

ZdG i-a întrebat despre caz pe reprezentanții misiunii diplomatice a R. Moldova în Portugalia. În răspunsul adresat redacției, misiunea spune că „au fost efectuate toate demersurile necesare în adresa instituțiilor portugheze competente în vederea identificării unei soluții la situația reclamată de cetățean. Petentului i-au fost aduse la cunoștință rezultatele demersurilor întreprinse de misiunea diplomatică. De asemenea, a primit și un răspuns din partea MAEIE la acest subiect.”

Misiunea amintește că cetățeanul Andrei Suruceanu se află într-un litigiu cu statul portughez, urmare a unui accident de muncă din 2016. „Soluționarea acestuia poate fi efectuată doar pe cale judecătorească, iar reprezentarea intereselor sale poate fi realizată doar de către un avocat, fapt despre care cetățeanul a fost informat”, se mai spune în răspunsul misiunii, precizându-se că în cazul persoanelor cu dublă cetățenie se aplică principiul de prevalență a cetățeniei corespunzătoare, conform legislației naționale portugheze, fără a-i prejudicia drepturile în calitate de cetățean al R. Moldova.

Totodată, în răspuns se spune că asistenţa consulară în cazul persoanelor cu dublă cetăţenie este limitată de normele dreptului internaţional şi de principiul suveranităţii Statului pe teritoriul căruia se află şi al cărui cetăţean este, iar în conformitate cu Convenția de la Viena din 1963, funcționarul consular nu este în drept să influențeze sau să intervină în desfășurarea procedurilor judiciare, în deciziile autorităților statului de reședință și nici nu poate desfășura investigații.

ZdG a solicitat și opinia Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) cu referire la cazul cetățeanului Suruceanu. „În acest caz, pe partea de competență se aplică criteriul teritorial, atât legislativ, cât și instituțional: ISM Portugalia, jurisdicția Portugaliei, europeană etc.”, ni s-a spus la MMPS.

Pe 3 iunie, Andrei Suruceanu a expediat o solicitare în adresa șefei statului, dar spune că nu a primit niciun răspuns de la Președinție. ZdG a apelat Președinția cu privire la acest subiect. Direcția Petiții și Audiență a confirmat că instituția a recepționat petiția cetățeanului Suruceanu și ne-a informat că a readresat-o, după competență, Ministerului Afacerilor Externe.

Dorin Popușoi, șef al Direcției relații cu publicul din cadrul Direcției generale relații consulare, ne-a spus că la 25 iunie a fost întocmit un răspuns care urma să fie expediat destinatarului de către o angajată care nu mai activează în cadrul ministerului. „Textul răspunsului conține date relevante și concludente. Nu știu de ce nu l-a primit. Îi vom expedia repetat răspunsul. Este cert că soluționarea cazului său depinde în totalitate de autoritățile portugheze”, ne-a spus Dorin Popușoi.

ZdG l-a contactat și pe avocatul Marin Jalbă, specialist în drept internațional, care a punctat că niciun stat nu se poate implica în treburile altui stat. Consulatul nostru ar putea monitoriza cazul, ar putea solicita informații, fără a se implica direct. Acesta a precizat că doar un avocat bun, care l-ar ghida în instanțele portugheze pentru ca, eventual, cazul să ajungă la CtEDO, l-ar putea ajuta.