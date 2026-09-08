VIDEO Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027

Guvernul s-a întrunit marți, 8 septembrie, într-o ședință cu un singur subiect pe ordinea de zi – proiectul privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Documentul a fost prezentat de ministra Finanțelor, Victoria Belous.

UPDATE 10:27 Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Proiectul urmează să fie transmis Parlamentului.

UPDATE 10:09 Ministra Victoria Belous prezintă modificările aduse proiectului prezentat pe 6 august, în urma consultărilor cu cetățenii și mediul de afaceri.

Principalele prevederi ale proiectului politicii fiscale pentru 2027

Proiectul de lege privind politica fiscală a R. Moldova pentru anul 2027 a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și prezentat pe 6 august de prim-ministrul Vasile Tofan. Guvernul propune un pachet de modificări fiscale în anul următor, care vizează reducerea impozitării muncii, stimularea investițiilor, majorarea taxelor pentru bănci și produse considerate nocive, precum și ajustarea cotelor de TVA. Potrivit premierului Vasile Tofan, obiectivul este un sistem fiscal „mai simplu, mai corect și mai greu de ocolit”.

Una dintre principalele măsuri este majorarea cu 35% a scutirii personale, de la 29700 de lei la 40 de mii de lei anual. Guvernul estimează că această modificare va lăsa în buzunarele angajaților aproximativ 800 de milioane de lei și va contribui la reducerea muncii la negru.

Executivul propune, totodată, extinderea facilității de impozitare cu 0% a profitului reinvestit pentru companiile cu active sau cifră de afaceri de până la 200 de milioane de lei, față de plafonul actual de 100 de milioane de lei.

În același timp, impozitul pe dividende ar urma să crească de la 6% la 8%, pentru a încuraja reinvestirea profiturilor.

Pachetul fiscal prevede și majorarea taxelor pentru jocurile de noroc, introducerea unei taxe de 6% pentru acest sector, creșterea accizelor la produsele de vaping cu 50%, accize pentru băuturile zaharoase și energizante, precum și o acciză de 25% pentru articolele pirotehnice.

În domeniul TVA, Guvernul propune menținerea cotei reduse de 8% pentru produsele alimentare de bază și medicamente, în timp ce pentru alte produse alimentare, agricultură, HoReCa și turism cota ar urma să fie de 12%. De asemenea, TVA de 20% pentru consumul de energie și gaze care depășește anumite praguri va fi aplicată doar din 1 aprilie 2027.

O altă modificare vizează coletele comandate de pe platforme externe. Guvernul propune aplicarea TVA de 20% pentru aceste bunuri și introducerea unei taxe fixe de 12 lei pentru fiecare colet, măsură justificată prin necesitatea asigurării unei concurențe echitabile cu comercianții locali.

Documentul mai prevede majorarea impozitării câștigurilor de capital de la 6% la 12% și a dividendelor de la 6% la 8%, precum și creșterea temporară, pentru anul fiscal 2027, a impozitului pe venitul băncilor și instituțiilor financiare de la 12% la 18%.