VIDEO Bilanțul procesului de amalgamare, prezentat de Alexei Buzu: 254 de primării trec la etapa de amalgamare normativă

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, susține, miercuri, 2 septembrie, o conferință de presă pe tema procesului de amalgamare, în contextul în care pe 31 august s-a încheiat etapa de amalgamare voluntară.

„În final avem 1226 de decizii cu privire la amalgamarea voluntară. Aceste decizii au fost luate de către 788 de consilii locale, deci aceasta înseamnă 85% dintre toate primăriile de la noi din țară. De aceste decizii au fost vizate 836 de primării, deci 94% din toate primăriile noastre” (…) Faptul că avem 85% dintre primării care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, faptul că avem 63% dintre primăriile de la noi din țară care au finalizat acest proces arată că acest proces de consolidare, de unire a fost și este acceptat de aleșii locali de la noi din țară,. (…) Prin aceste decizii (…) aleșii locali ne-au arătat nouă încă o dată, și mie personal, o lecție de maturitate politică. Și eu sper foarte mult ca noi, în Guvern și Parlament, să ținem cont de acest exemplu”, a declarat Buzu.

Potrivit lui Buzu, Guvernul va avea în final un fond de 4,5 miliarde de lei pentru stimulente pentru aceste primării.

„Vorbim despre trei stimulente: stimulentul de pregătire, oferit în acest an, stimultentul de dezvoltare, triplat de către Guvern – 3000 de lei per cap de locuitor, bani care vor merge pentru investiții începând cu ianaurie 2027 – și stimulentul post-amalgamare – începând cu 2028, trei ani al rând, până la 2 milioane de lei vor ajunge în bugetul noii primării pentru ca aceste resurse să fie utilizate în procesul dezvezoltare sau alte nevoi specifice pe care le vor identifica aleșii locali”, a explicat secretarul general al Guvernului.

În R. Moldova sunt 892 de primării, dintre care 776 sunt primării ale localităților care au mai puțin de 3000 de locuitori.

Amalgamarea normativă

Conform bilanțului, 254 de primării trec la etapa de amalgamare normativă.

„Într-o parte dintre aceste localități am avut deja discuții, dezbateri, consultări cu cetățenii. Acestea urmează să continue în luna septembrie, pentru că ne dorim în următoarele săptămâni să finalizăm pachetul legislativ. (…) Pachetul legislativ va fi aprobat în această toamnă. Vom avea un an de zile să pregătim celelalte etape și să pregătim tranziția, pentru că, în esență, noua structură administrativă a țării va intra în vigoare odată cu alegerile locale generale din 2027”, a precizat Alexei Buzu.

În total, după alegerile locale din 2027 Guvernul se așteaptă să avem 292 de primării în țară, însă aceasta este o estimare preliminară, care se poate schimba.

Știrea se actualizează…

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, Guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale, parte a procesului de modernizare a administrației și de creștere a calității serviciilor publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări extinse cu toate părțile implicate, iar în urma acestora a fost prezentat conceptul reformei.

Conform modificărilor aprobate de Parlament, procesul de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale va deveni mai simplu. Amendamentele au fost elaborate în urma unui proces de consultare publică, la care au participat peste 4500 de primari și cetățeni.