DOC Suspiciuni de nereguli la un proiect imobiliar din sectorul Ciocana. Mărul discordiei – o datorie de 350 de mii de euro a arhitectului-șef adjunct către administratorul unei firme de construcții

Mai mulți locatari ai unui complex de pe strada Bucovinei 3, din sectorul Ciocana al capitalei, acuză autoritățile municipale că au emis acte permisive pentru construcția unor blocuri din apropiere, inclusiv cu încălcarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Documentul, aprobat în decembrie 2022, prevede ridicarea a patru blocuri cu 9 și 12 etaje, însă autorizațiile eliberate vizează 12 blocuri, majoritatea având înălțimi de 16 și 22 de etaje, menționează avocatul Asociației de proprietari pentru Ziarul de Gardă.

Mai mult, localnicii acuză un potențial conflict de interese între arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, și Ion Magaliuc, administratorul „Estate Invest Company” SRL — compania care, spun aceștia, au primit autorizațiile de construcții. Funcționarul a contractat anul trecut un împrumut de 350 de mii de euro de la Magaliuc, sumă care este menționată în declarația de avere a lui Vrabie. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) verifică aceste circumstanțe în baza unui control inițiat în octombrie 2025.

De cealaltă parte, Primăria municipiului Chișinău declară că a emis actele „în strictă conformitate cu legislația în vigoare”. Iar arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, respinge acuzațiile.

UPDATE 21:15 Reprezentanții companiei „Estate Invest Company” SRL au venit cu reacție la subiect.

„Compania de construcție aduce la cunoștința publică faptul că construcția din strada Bucovinei 5/C se desfășoară conform tuturor normelor și reglementărilor. Conform PUZ aprobat prin decizia CMC nr. 21/19-1 din 20.12.2022 și CU-0004127 indicii urbanistici asupra terenurilor cu numere cadastrale 0100313.500 și 0100313.191 care sunt situate în zonele de acțiune a codurilor de reglementare urbanistică sunt: – COD R7 (subzona locuințelor colective înalte „P+9E şi mai înalte”) care prevede următoarele posibilități maxime de ocupare și folosire a terenului (POT maxim 65-70% parcela de front, 80% pentru parcela de colț), CUT parcela maxim 3,0-5,0, maxim locuințe/ha – 450-750 și COD C2 în cadrul subzonei R7 – zonă comercială ce cuprinde funcțiuni care asigură o gamă largă de servicii de aprovizionare zilnică sau ocazională în zone rezidențiale (spațiile comerciale se amplasează la parter şi la etajul 1 al clădirilor).

Proiectul elaborat respectă și îndeplinește aceste reglementări urbanistice prin următorii indici proiectați care nu depășesc cerințele și sunt următoarele: • POT maxim 43,1%; • CUT maxim 5,0; • Maxim locuințe/ha – 600. Prin urmare, inițierea și elaborarea proiectului s-au făcut exclusiv în temeiul unor acte urbanistice și tehnice valabile, emise în condițiile legislației Republicii Moldova (Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, Codul urbanismului și construcțiilor și reglementările tehnice sectoriale) Cu referire la susținerea privind presupusa încălcare a hotarului de către compania de construcții, precizăm că, în urma măsurătorilor geodezice efectuate pentru amplasamentul de facto al loturilor de teren cu numerele cadastrale 01003130500 și 01003130191, s-a constatat că nu există nicio depășire a limitelor de proprietate de către compania menționată.

Dimpotrivă, s-a constatat că amenajarea terenului și o parte din construcția aparținând societății cu răspundere limitată, ulterior transferată în gestiunea Asociației de Locatari APC A0140-0079, încalcă granițele terenului și este efectiv amplasată pe terenul sus-menționat. Compania de construcție își asumă public angajamentul de a fi un dezvoltator imobiliar responsabil care are scopul de a construi complexe rezidanțiale moderne, adaptate planului urbanistic general al capitalei, dar și a suburbiilor”, se arată într-un comentariu pentru ZdG.

Știrea inițială…

Construcție cu încălcări ale legislației?

Luni, 11 decembrie, mai mulți membri ai Asociației locatarilor de pe strada Bucovinei 3 au organizat o conferință de presă în care au semnalat posibile încălcări ale legislației în procesul de emitere a actelor permisive pentru construcția unui complex rezidențial. Andrian Burduja, președintele Asociației, afirmă că suprafața fondului locativ, conform PUZ-ului aprobat anterior, trebuia să fie de 37 mii de metri pătrați, dar în realitate s-a ajuns la 120 de mii de metri pătrați, fiind depășită de trei ori.

„Suntem locuitorii unui complex locativ de pe strada Bucovinei 3 și încercăm să ne apărăm drepturile noastre civile. Situația este banală pentru municipiul Chișinău, dar cred că și pentru suburbii, când practic se votează anumite proiecte și se construiesc cu totul alte tipuri de locuințe (…). Conform PUZ-ului care trebuia să fie aici, s-a permis construirea a patru blocuri de locuit cu 9 și 12 etaje. În realitate, potrivit a două autorizații de construcții, etapa I și etapa II, avem nouă blocuri de locuit, de la 16 până la 22 de etaje. Una dintre cerințele de bază care se regăsea PUZ nu corespunde cu realitatea (…)”, susține Andrian Burduja.

Potrivit unor documente expediate Ziarului de Gardă de către Pavel Croitoru, avocatul Asociației de proprietari, pentru edificarea complexului rezidențial de pe strada Bucovinei 3/1, Primăria municipiului Chișinău a emis următoarele acte: Certificatul de urbanism pentru proiectare din 6 iunie 2025; Autorizația de Construire din 11 decembrie 2025 – Tranșa I; Autorizația de construire din 11 septembrie 2025 – Tranșa II.

Conflict de interese? Arhitectul-șef adjunct are o datorie de 350 de mii de euro la administratorul firmei „Estate Invest Company”

Președintele Asociației spune că a sesizat ANI-ul în octombrie 2024 pe marginea datoriei de 350 de mii de euro contractate de arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, de la administratorul „Estate Invest Company” SRL, firmă care a primit autorizațiile de construcție a complexului. Compania a fost înregistrată în martie 2015, având ca arie de activitate „lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”. În calitate de fondatori ai firmei figurează Iurie Dîrda (45%), Ion Magaliuc (5%) și Panda City SRL (50%), potrivit informațiilor publice.

ZdG a constatat că pe 24 octombrie 2025, ANI a publicat un proces-verbal prin care anunțat despre inițierea controlului respectării regimului juridic al conflictelor de interese în privința lui Igor Vrabie, în sesizare fiind menționată suma de 350 de mii de euro.

Pe lângă veniturile salariale de 388 953 de lei pe care le-a încasat anul trecut de la Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, indică în actul său de avere pentru 2024, consultat de ZdG, o datorie de 350 000 de euro de la Ion Magaliuc, administratorul companiei „Estate Invest Company” SRL, pe care trebuie să o întoarcă până în 2027.

„Ceea ce vedem foarte grav în aceste autorizații de construcții este conflictul de interese de la Primărie și structurile de stat care trebuiau să verifice legalitatea acestor clădiri. Unul dintre ele este faptul că arhitectul-șef(adjunct, n.r.) al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, care a semnat autorizațiile de construcții în 2024, a luat în calitate de împrumut de la domnul Ion Magaliuc, administratorul companiei „Estate Invest Company” SRL, suma de 350 de mii de euro. Este o sumă înregistrată în declarația sa de avere. Respectiv, am ajuns la o situație când unii funcționari publici au găsit o modalitate de a-și legaliza mita pe care o primesc. Este foarte straniu cum această persoană va întoarce cele 350 de mii de euro din sursele de venit pe care le are (…).

La sfârșitul lunii septembrie, am depus petiții la mai multe structuri de stat. Unele au fost destul de receptive. Orice construcție se construiește în baza unei autorizații de mediu. Respectiv, PUZ-ul care s-a votat în 2022 avea autorizație de mediu, când s-a eliberat actul respectiv a fost luat în calcul acei indicatori: blocuri de 6,9 și 12 etaje. Agenția de Mediu ne-a spus că pentru construcția acestor blocuri n-au fost emise acte permisive și ei construiesc aceste blocuri fără aceste acte. Un alt organ care a început o anchetă în privința domnului Vrabie este Autoritatea Națională de Integritate”, a subliniat președintele Asociației.

Prin urmare, locatarii solicită anularea autorizațiilor de construcție pe etapa I, II și respectarea condițiilor tehnice din PUZ-ul, care prevede construcția a patru blocuri de până la 12 etaje.

„Cea mai mare încălcare pe care o vedem este INST-ul, care în frunte cu domnul Ion Moraru, ne-a trimis un răspuns în octombrie în care ne-a scris că autorizația de construcție se anulează, dar scrisoarea a remis-o la Cancelaria de Stat – un organ care n-are nimic în comun cu domeniul construcțiilor. Noi o să adresăm o scrisoare către domnul prim-ministru, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin care o să cerem ca INST-ul să fie impus să efectueze controlul de stat al respectării legalității emiterii certificatului. Până acum, noi am expediat trei scrisori INST-ului, dar ei au refuzat să efectueze aceste verificări (…).

Explicațiile arhitectului-șef adjunct despre datoria de 350 mii de euro: „Am cumpărat o casă nefinalizată”

Într-un comentariu pentru ZdG, arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, a respins acuzațiile locatarilor, calificându-le drept „aberante”.

Cât privește suma de 350 de mii de euro inclusă în actul său de avere, acesta susține că reprezintă valoarea contractului unei case individuale, nefinalizate.

„(…) La acea etapă, eu am semnat în calitate de arhitect-șef (…). Am semnat o autorizație pentru tranșa I în 2024. Locatarii sunt duși în eroare de fapt de către unele persoane frustrate și supărate, care anterior n-au putut să obțină autorizațiile de construcții și care stau în spate. Eu am fost transparent și imparțial la examinarea acestor acte. În cazul dat a fost efectuat deja și un control de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, care nu a depistat anumite încălcări în privința proiectului respectiv. Toate proiectele sunt elaborate de către specialiști atestați, proiectanți și verificate de către verificatorii de proiect, pentru care își asumă toată responsabilitatea. Deci, Primăria a eliberat actul permisiv având la bază proiectul de execuție elaborat și verificat în modul respectiv. Asta deja spune că organul de stat cu dreptul de control a făcut verificările necesare și a stabilit că nu sunt încălcări. Oamenii nu înțeleg ce înseamnă un Plan Urbanistic Zonal (…). Planul Urbanistic Zonal oferă cu totul altceva. În PUZ nu se reflectă patru blocuri. Există alt document – Planul Urbanistic de Detaliu – care detaliază amplasarea unei construcții pe un teren. Pentru PUZ s-au stabilit coeficienți de ocupare și de utilizare a terenului. Aceștia sunt doi indicatori urbanistici care stabilesc cât, unde și cu ce înălțime pot fi amplasate construcțiile respective (…).

Eu nu am împrumutat. În declarația mea de avere am menționat că am o datorie de 350 de mii de euro, De fapt, eu am cumpărat o casă de locuit individuală, nefinalizată, iar valoarea contractului constituie 350 de mii de euro pe care eu urmează să-i restitui până la sfârșitul anului 2027. Dacă dvs. sau altcineva considerați că există un conflict de interese, urmează să se expună ANI. Terenul pentru care a fost eliberată autorizația despre care vorbim este proprietatea unei persoane fizice și nicidecum a „Estate Invest Company” SRL. „Estate Invest Company” SRL este antreprenor (…). Noi suntem funcționari publici și anual facem declarațiile de avere, această sumă nu poate să dispară pur și simplu. Cum poate fi considerată mită? Peste o lună sau două iar va trebui să depun declarația și la anul viitor dacă mai ajungem. Deci, sunt niște presupuneri aberante (…)”, a declarat Igor Vrabie pentru ZdG.

Fost viceprimar al capitalei: „Schemele au ajuns la un nou nivel”

Comentând cazul locatarilor de pe strada Bucovina, fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, a scris într-o postare pe Facebook că „Primăria municipiului Chișinău nici nu mai ascunde relațiile cordiale cu mafia imobiliară, iar schemele au ajuns la un nou nivel”. Chironda a explicat ce prevedea PUZ-ul aprobat în 2022.

„Deja nu mai e suficient să aprobe PUZ-uri abuzive. Ei deja și aceste PUZ-uri le încalcă. Potrivit Planului Urbanistic Zonal aprobat în 2022 pentru un teren din str. Bucovinei (Ciocana), în zonă puteau fi construite doar patru blocuri de până la 12 etaje. Însă Primăria Chișinău a emis autorizație pentru construcția a nouă blocuri cu 16 și 22 de etaje, depășind cu mult limitele stabilite de PUZ.

Astfel, ceea ce trebuia să fie un fond locativ de 37 de mii de metri pătrați a ajuns, în realitate, la peste 120 de mii de metri pătrați. Adică o triplare a densității urbane prevăzute de PUZ și o încălcare gravă a distanțelor dintre clădiri. Dar cel mai interesant este că actele permisive au fost elaborate și semnate de către Igor Vrabie în calitate de arhitect-șef adjunct al municipiului Chișinău (…)”, a subliniat Chironda.

Autoritățile municipale resping acuzațiile: „Soluțiile de amplasare a construcțiilor nu afectează integritatea zonelor locative adiacente”

Joi, 11 decembrie, Direcția generală arhitectură urbanism și relații funciare a Primăriei municipiului Chișinău a respins acuzațiile locatarilor, susținând că actele permisive au fost emise în „conformitate cu legislația”.

Autoritățile municipale susțin într-un comunicat faptul că „proiectul reprezintă o intervenție urbanistică necesară, ce contribuie la revitalizarea zonei și la completarea frontului construit, aducând beneficii sociale și urbanistice comunității”.

„(…) Primăria a emis actele permisive în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Autorizațiile de construire au fost emise respectând prevederile Legii nr. 163/2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție” (aflată în vigoare până la 30.01.2025) și ale Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

Terenurile vizate se află în zonele cu codurile de reglementare „R7” (subzona locuințelor colective înalte – P+9E și mai înalte) și „C2” (zonă comercială). Proiectul autorizat respectă limitele de POT, CUT și înălțime prevăzute de Planul Urbanistic Zonal (PUZ), iar retragerile sunt respectate conform PUZ și normativele tehnice în vigoare. Proiectul autorizat respectă reglementările urbanistice stabilite prin PUZ, care prevede zone pentru locuințe colective și funcțiuni comerciale. Actele permisive includ condiționări clare privind protejarea vecinătăților și prevenirea deranjului provocat de lucrările de construcție.

De asemenea, soluțiile de amplasare a construcțiilor sunt conforme PUZ și nu afectează integritatea zonelor locative adiacente. Toate documentele necesare, inclusiv avizele de mediu, au fost depuse și verificate conform reglementărilor.

Soluțiile tehnice ale documentației de proiect sunt elaborate, avizate și verificate de specialiști/proiectanți certificați și licențiați în domeniu, iar acest proces nu ține de competența autorității publice locale. Totodată, potrivit Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023 și Hotărârii Guvernului nr. 391/2023, controlul de stat al calității în construcții, inclusiv verificarea eventualelor nereguli, este exercitat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (…)”, se spune în comunicat.

În octombrie 2025, reprezentanții Asociației au expediat o cerere prealabilă mai multor instituții, printre care Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Autorității Naționale de Integritate (ANI), Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și primarului capitalei, Ion Ceban, prin care au cerut anularea autorizațiilor de construcție, inițierea unor controale pe marginea legalității emiterii actelor permisive și tragerea la răspundere disciplinară a proiectanților implicați în elaborarea documentației de proiect. Documentul a fost transmis și Ziarului de Gardă.