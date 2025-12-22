Arhitectul-șef adjunct al capitalei, Igor Vrabie a fost găsit cu conflicte de interese de Autoritatea Națională de Integritate. ZdG a scris despre datoria acestuia de 350 de mii de euro către administratorul unei firme de construcții

Arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie ar urma să fie sancționat contravențional, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare privind un conflict de interese.

Anterior, ZdG a scris despre mai mulți locatari ai unui complex de pe strada Bucovinei 3, din sectorul Ciocana al capitalei, care au acuzat autoritățile municipale că au emis acte permisive pentru construcția unor blocuri din apropiere, inclusiv cu încălcarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ). Documentul, aprobat în decembrie 2022, prevede ridicarea a patru blocuri cu 9 și 12 etaje, însă autorizațiile eliberate vizează 12 blocuri, majoritatea având înălțimi de 16 și 22 de etaje, a menționat avocatul Asociației de proprietari pentru Ziarul de Gardă.

Mai mult, localnicii au acuzat un potențial conflict de interese între arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, și Ion Magaliuc, administratorul „Estate Invest Company” SRL — compania care, spun aceștia, au primit autorizațiile de construcții. Funcționarul a contractat anul trecut un împrumut de 350 de mii de euro de la Magaliuc, sumă care este menționată în declarația de avere a lui Vrabie.

Inspectoarea de integritate a constatat că actele permisive au fost semnate în aceiași perioadă de timp cu semnarea actelor de vânzare-cumpărare a terenului și casei de locuit pentru familia lui Vrabie.

„Pentru nedeclararea sau nesoluționarea conflictelor de interese, inspectoarea de integritate va aplica sancțiunea contravențională. Persoana supusă controlului are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv”, a scris ANI.

Igor Vrabie ANI by Ziarul de Gardă

Explicațiile arhitectului-șef adjunct despre datoria de 350 mii de euro: „Am cumpărat o casă nefinalizată”

Într-un comentariu pentru ZdG, arhitectul-șef adjunct al municipiului Chișinău, Igor Vrabie, a respins acuzațiile locatarilor, calificându-le drept „aberante”.

Cât privește suma de 350 de mii de euro inclusă în actul său de avere, acesta susține că reprezintă valoarea contractului unei case individuale, nefinalizate.

„(…) La acea etapă, eu am semnat în calitate de arhitect-șef (…). Am semnat o autorizație pentru tranșa I în 2024. Locatarii sunt duși în eroare de fapt de către unele persoane frustrate și supărate, care anterior n-au putut să obțină autorizațiile de construcții și care stau în spate. Eu am fost transparent și imparțial la examinarea acestor acte. În cazul dat a fost efectuat deja și un control de către Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, care nu a depistat anumite încălcări în privința proiectului respectiv. Toate proiectele sunt elaborate de către specialiști atestați, proiectanți și verificate de către verificatorii de proiect, pentru care își asumă toată responsabilitatea. Deci, Primăria a eliberat actul permisiv având la bază proiectul de execuție elaborat și verificat în modul respectiv. Asta deja spune că organul de stat cu dreptul de control a făcut verificările necesare și a stabilit că nu sunt încălcări. Oamenii nu înțeleg ce înseamnă un Plan Urbanistic Zonal (…). Planul Urbanistic Zonal oferă cu totul altceva. În PUZ nu se reflectă patru blocuri. Există alt document – Planul Urbanistic de Detaliu – care detaliază amplasarea unei construcții pe un teren. Pentru PUZ s-au stabilit coeficienți de ocupare și de utilizare a terenului. Aceștia sunt doi indicatori urbanistici care stabilesc cât, unde și cu ce înălțime pot fi amplasate construcțiile respective (…).

Eu nu am împrumutat. În declarația mea de avere am menționat că am o datorie de 350 de mii de euro, De fapt, eu am cumpărat o casă de locuit individuală, nefinalizată, iar valoarea contractului constituie 350 de mii de euro pe care urmează să-i restitui până la sfârșitul anului 2027. Dacă dvs. sau altcineva considerați că există un conflict de interese, urmează să se expună ANI. Terenul pentru care a fost eliberată autorizația despre care vorbim este proprietatea unei persoane fizice și nicidecum a „Estate Invest Company” SRL. „Estate Invest Company” SRL este antreprenor (…). Noi suntem funcționari publici și anual depunem declarațiile de avere, această sumă nu poate să dispară pur și simplu. Cum poate fi considerată mită? Peste o lună sau două iar va trebui să depun declarația și la anul viitor dacă mai ajungem. Deci, sunt niște presupuneri aberante (…)”, a declarat Igor Vrabie pentru ZdG.

Fost viceprimar al capitalei: „Schemele au ajuns la un nou nivel”

Comentând cazul locatarilor de pe strada Bucovina, fostul viceprimar al capitalei, Victor Chironda, a scris într-o postare pe Facebook că „Primăria municipiului Chișinău nici nu mai ascunde relațiile cordiale cu mafia imobiliară, iar schemele au ajuns la un nou nivel”. Chironda a explicat ce prevedea PUZ-ul aprobat în 2022.

„Deja nu mai e suficient să aprobe PUZ-uri abuzive. Ei deja și aceste PUZ-uri le încalcă. Potrivit Planului Urbanistic Zonal aprobat în 2022 pentru un teren din str. Bucovinei (Ciocana), în zonă puteau fi construite doar patru blocuri de până la 12 etaje. Însă Primăria Chișinău a emis autorizație pentru construcția a nouă blocuri cu 16 și 22 de etaje, depășind cu mult limitele stabilite de PUZ.