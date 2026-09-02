Guvernul a alocat 550 de milioane de lei pentru compensațiile la energie în sezonul 2026: „Am făcut criteriile și mai stricte ca să ne asigurăm că banii merg la acei oameni care chiar au nevoie”

Premierul Vasile Tofan a anunțat că Guvernul va introduce criterii mai stricte pentru oferirea compensațiilor în sezonul rece 2026, pentru a se asigura că toate gospodăriile vulnerabile vor beneficia de ajutor. Potrivit prim-ministrului, în acest an au fost alocate 550 de milioane, iar statul încearcă să identifice bani suplimentari pentru compensații mai generoase.

„Avem rezervată suma de 550 de milioane la moment. Vreau să explic această sumă ca să nu fie extrapolată nici în sus, nici în jos. Deci este suma bugetată pentru 2026. Acum nu trebuie să înmulțim cifra asta cu toate lunile sezonului rece, dar nici nu trebuie să asumăm că asta va fi toată suma compensațiilor la căldură. Lucrăm acum cu partenerii externi ca să identificăm bani suplimentari pentru ca să putem oferi compensații cât mai generoase acelor familii care au nevoie cel mai mult de asta”, a explicat Vasile Tofan în cadrul ședinței de Guvern din 2 septembrie.

Premierul a declarat că, în sezonul 2022–2023, au primit sprijin aproape toate gospodăriile solicitante. În 2025, din totalul celor care au solicitat compensații, 75% au beneficiat de ele. În acest an, Guvernul își propune să acorde ajutor celor mai vulnerabile categorii.

„În ultimul sezon, în 2025, au fost acoperite circa 621 de mii de gospodării, practic 75% din gospodăriile din Moldova care au solicitat au fost acoperite. Acum, provocarea pentru noi ca guvern este să ne asigurăm că cei care au nevoie de aceste ajutoare să fie acoperiți și să fie acoperiți cât mai generos”, a precizat premierul.

În acest context, Vasile Tofan a anunțat criterii mai stricte de selecție a persoanelor care vor beneficia de compensații în sezonul 2026.

„Criteriul nostru ține de venituri. Noi verificăm veniturile fiecărei gospodării, dar înțelegem că trăim într-o țară în care în continuare există evaziune fiscală, sunt oameni care lucrează la negru, sunt oameni cu două mașini și cu casă mare, care declară venituri oficiale foarte mici și acești oameni tot beneficiază de compensări.

Deci provocarea pentru noi e să lucrăm mai mult la criterii indirecte ale veniturilor. De exemplu, dacă persoana are o casă scumpă, dacă persoana are mașini înregistrate, dacă persoana are depozite bancare, dacă persoana și-a plătit dividende. Multe din aceste criterii au fost folosite și în anii precedenți, dar acum le-am făcut și mai stricte și mai extinse ca să ne asigurăm că banii merg la acei oameni care chiar au nevoie”, a spus prim-ministrul.

În sezonul rece 2025-2026, peste 605 mii de gospodării au beneficiat de compensații pentru încălzire. Potrivit datelor prezentate atunci de Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, 53% dintre gospodăriile beneficiare urmau să primească valoarea maximă a compensației, 23% – între 500 și 1000 de lei, iar restul – suma minimă de 500 de lei.

În total, aproximativ 783 mii de cereri au fost depuse pentru compensarea cheltuielilor la căldură în sezonul rece 2025-2026.