Proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2027 va fi transmis Parlamentului. Ce prevăd noile măsuri

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost aprobat de Guvern marți, 8 septembrie, și urmează să fie transmis Parlamentului. Potrivit documentului, impactul bugetar pozitiv direct al măsurilor este estimat la circa 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize.

„A fost un exercițiu complicat. Acest Guvern a fost investit pe 22 iulie. Din start am fost într-o cursă contra-cronometru, de asta am insistat, chiar la prima ședință de Guvern, ca până pe 6 august să venim cu noua viziune de politică fiscală”, a declarat Vasile Tofan în cadrul ședinței de Guvern.

Ministra Victoria Belous a prezentat modificările aduse proiectului inițial, făcut public pe 6 august, în urma consultărilor cu cetățenii și mediul de afaceri. Aceasta a precizat că politica fiscală este propusă, în mare parte, să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepția TVA-ului la colete, pentru care propunerea este să intre în vigoare la 1 octombrie anul acesta.

Noile măsuri ale politicii fiscale și vamale pentru 2027

În ceea ce privește impozitul pe venit al persoanelor fizice, se propune majorarea scutirii personale:

Scutirea personală va crește de la 29 700 la 40 020 de lei anual, iar scutirea personală majoră – de la 34 620 la 40 020 de lei.

Totodată, vor fi flexibilizate condițiile de confirmare a „locuinței de bază”, fiind acordat contribuabilului dreptul de a beneficia de facilitate la înstrăinarea locuinței de bază, chiar dacă nu s-a stabilit corect la domiciliu, dar a locuit în imobil și acesta a constituit singura locuință.

De asemenea, o datorie restantă la impozitul pe venit de până la 100 de lei nu va mai bloca dreptul de desemnare procentuală de 2%.

În ce privește revizuirea cotelor aplicabile veniturilor investiționale, se introduc următoarele modificări:

Cota pentru creșterea de capital va rămâne de 12% , însă va fi aplicată integral, fără reducerea de 50% din suma excedentară;

, însă va fi aplicată integral, din suma excedentară; Cota pentru dividende va crește de la 6% la 8% pentru profiturile generate doar începând cu anul 2027; iar donațiile bănești efectuate de agenții economici în folosul persoanelor fizice vor fi impozitate cu 12%, față de 6% în prezent.

Pachetul prevede și instituirea unei taxe de viciu de 6% pentru participarea la jocurile de noroc și loterii:

Taxa de viciu va fi aplicată mijloacelor depuse pentru alimentarea conturilor de joc, respectiv prețului biletelor de loterie. Măsura are drept scop inclusiv compensarea costurilor sociale generate de industria jocurilor de noroc pentru sistemele publice de sănătate și asistență socială.

În cazul impozitului pe venit al persoanelor juridice și al persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, cota de 0% pentru profitul nedistribuit va fi prelungită până în anul 2029, iar pragul de eligibilitate va crește de la 100 de milioane de lei la 200 de milioane de lei. Cota de impozit pentru gospodăriile țărănești va fi uniformizată în mod echitabil cu întreprinderile individuale și persoanele fizice salariate aflate în situație comparabilă, devenind 12% față de 7% cum este în prezent.

De asemenea, pragul veniturilor din consultanță pentru afaceri și management, peste care nu mai poate fi aplicat regimul special de impozitare cu 4% din rulaj, va fi redus de la 60% la 25%.

Va fi eliminată scutirea de la plata impozitului pe venit pentru asociațiile de economii și împrumut, organizațiile sindicale și patronale și instituțiile private de învățământ, care vor aplica cota standard de 12%.

Pentru anul 2027 va fi instituită, cu caracter temporar, o cotă de 18% pentru veniturile din activități financiare și de asigurări.

În materie de TVA, se propun următoarele modificări:

Extinderea cotei reduse de 8% la carne de pasăre și ouă și menținerea cotei de 8% pentru pâine, lapte, legume și fructe proaspete, crescute în Moldova, produse de strictă necesitate pentru populație.

Va fi introdusă cota redusă de 12% pentru unele produse din zootehnie, fitotehnie și horticultură, precum și pentru unele fructe proaspete.

Pentru consumul casnic de gaze naturale va fi aplicată, din 1 aprilie 2027, cota redusă de 8% pentru un volum de până la 150 m³ lunar per punct de consum, iar consumul care depășește acest plafon va fi taxat la cota standard.

De asemenea, va fi menținută scutirea de TVA cu drept de deducere pentru energia electrică pentru primii 100 kWh per loc de consum. Măsurile se propun să intre în vigoare începând cu 1 aprilie, adică după finalizarea sezonului de încălzire.

Cota TVA pentru sectorul HoReCa va crește de la 8% la 12%, menținându-se astfel un regim preferențial față de cota standard.

Totodată, pentru mărfurile importate prin vânzări la distanță, cu o valoare de până la 150 de euro per colet, va fi introdus un regim special de TVA și o taxă de gestionare de 12 lei per colet, o măsură care elimină avantajul concurențial nejustificat al comerțului electronic transfrontalier față de comercianții locali.

În ceea ce privește accizele, se propune o traiectorie clară de ajustări pentru următorii 3 ani:

Astfel, se propune majorarea accizei pentru produsele din tutun cu 20% în 2027 și cu 15% în fiecare dintre anii urmărori – 2028 și 2029. Se introduce acciza pentru lichidele fără nicotină.

Vor fi introduse accize pentru unele băuturi nealcoolice cu zahăr sau îndulcitori, băuturile energizante și articolele pirotehnice de divertisment.

De asemenea, va fi introdusă pentru prima dată o acciză pentru autoturismele exclusiv electrice, calculată în funcție de masa vehiculului, cu menținerea regimului și facilității de 25% mai mică pentru automobilele electrice și hibrid plug-in pentru următorul an.

Alte modificări vizează administrarea fiscală, prin digitalizarea și eficientizarea proceselor, clasificarea încălcărilor în funcție de gravitate și aplicarea unor amenzi proporționale. Restanțele de până la 20 de lei per clasificație economică vor fi anulate automat.

Totodată, va fi simplificat impozitul pe avere, prin stabilirea unui prag de 4 milioane de lei pentru valoarea estimată a bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv a caselor de vacanță. Cota de 0,8% va fi aplicată doar asupra valorii care depășește acest plafon.

În ceea ce privește taxele locale, modificările urmăresc consolidarea predictibilității, transparenței decizionale și proporționalității în stabilirea cotelor de către autoritățile publice locale.

Pentru taxele rutiere, termenul de achitare a taxei anuale va fi corelat cu data inspecției tehnice periodice a vehiculului. În domeniul vamal, sunt prevăzute măsuri pentru protejarea operatorilor de bună-credință, inclusiv atunci când neconformarea este cauzată de funcționarea sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal.