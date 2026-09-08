Cititorul de gardă Chișinău, Belinski 4: o construcție suspendată de instanță în 2018, reluată în 2026 cu o nouă autorizație. Cine a permis lucrările? Decizie de ultimă oră a INST

Proprietari ai mai multor imobilele de pe străzile Maria Tănase, Ștefan Neaga, Vasile Lupu, Barbu Lăutaru și Vissarion Belinski din Chișinău sunt îngrijorați de reluarea lucrărilor de construcție pe terenul situat pe strada Belinski, 4, din Chișinău, de către compania de construcții „Inamstro”. Ei au depus o petiție în adresa Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), dar și în adresa ZdG prin care au cerut autorităților competente să intervină. Marți, 8 septembrie, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) a anunțat că lucrările au fost suspendate „din cauza neconformităților constatate, fiind înaintată și o cerere de chemare în judecată privind validarea deciziei de suspendare”.

„Problema este gravă, deoarece este vorba despre edificarea unei construcții cu regim S+P+9E (subsol, parter, 9 etaje), cu o înălțime estimată de circa 30 de metri, în imediată vecinătate a unor case private cu 1–2 niveluri. Terenul este de dimensiuni reduse, iar construcția urmează să fie amplasată în imediată apropiere de casele noastre”, se spune într-o petiție colectivă, adresată instituțiilor statului și ZdG.

Alerta proprietarilor de imobile din acest sector vine după ce, la 20 august 2026, lucrările de construcție au fost reluate, în pofida unei decizii irevocabile a Curții Supreme de Justiție (CSJ) care a menținut soluția instanței de Apel de anulare a certificatului de urbanism și a autorizației de construcție a edificiului de pe str. Belinski, 4.

Deși pe parcursul mai multor ani decizia instanței de judecată a fost respectată, lucrările fiind sistate, la 20 august 2026, șantierul a fost redeschis cu informația despre „prelungirea lucrărilor de edificare a clădirii cu destinație mixtă – spații comerciale, sediul Centrului Național de Medicină Sportivă (CNMS) „Atletmed” și spații locative”. Temei pentru reluarea lucrărilor a servit o autorizație de construire din 5 mai 2026, demersul Ministerului Sănătății din 15 decembrie 2025 și actele ce au stat la baza proiectului inițial.

Istoricul construcției

În 2016, construcția a fost inițiată în baza unui certificat de urbanism din 4 august 2016 și a autorizației de construire din 7 decembrie 2016. Legalitatea acestor acte însă a fost contestată în judecată de către proprietarii imobilelor din apropiere.

Prin Decizia Curții de Apel (CA) Centru din 8 februarie 2018, a fost dispusă anularea certificatului de urbanism și a autorizației de construire, iar la 11 iulie 2018, prin încheierea CSJ, recursurile depuse au fost declarate inadmisibile, fiind menținută decizia instanței de Apel.

Ulterior, a fost anulată și decizia Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 19 decembrie 2016, prin care fusese aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind valorificarea terenului din str. Belinski, 4.

La 29 ianuarie 2019, CA a dispus anularea deciziei CMC, iar prin încheierea CSJ din 5 iulie 2019, recursul depus de SRL „Inamstro” a fost declarat inadmisibil.

Deși actele urbanistice și permisive care inițial au constituit temei pentru inițierea proiectului au fost anulate în august 2026, lucrările au fost reluate în baza unei noi autorizații.

Inițial, la baza proiectului s-a aflat o hotărâre a Guvernului Leancă din 2014 privind dezvoltarea infrastructurii CNMS „Atletmed”. Hotărârea viza transmiterea terenului de 0,2617 ha și utilizarea acestuia pentru proiectarea și construcția unui bloc cu 9 etaje, dintre care etajele 1–2 urmau să fie destinate activității Centrului „Atletmed”, iar etajele 3–9 – spațiilor locative.

ZdG a scris despre problemele legate de acest șantier, dar situația rămâne neschimbată

Petiționarii susțin că problema nu este una exclusiv juridică sau administrativă, aceasta având un impact direct asupra caselor lor. Potrivit Raportului de expertiză extrajudiciară din 13 martie 2017, construcția proiectată urma să atingă o înălțime de aproximativ 30 de metri, iar distanțele față de clădirile învecinate nu corespundeau cerințelor normative. Amplasarea unei clădiri de asemenea dimensiuni în imediată apropiere de case individuale ridică probleme serioase privind siguranța și stabilitatea construcțiilor. Printre acestea sunt distanțele dintre clădiri, iluminarea și insolația naturală, efectele vibrațiilor, a lucrărilor de excavare, evacuarea apelor și modificarea condițiilor de teren, securitatea la incendiu, devalorizarea proprietăților învecinate, riscul cauzării unor prejudicii materiale iremediabile ulterior, constată expertiza.

„Este grav că, chiar la etapa lucrărilor de demolare și a lucrărilor aferente ciclului zero, casele din vecinătate au suferit deteriorări. Din acest motiv, continuarea lucrărilor fără o evaluare tehnică independentă și fără clarificarea tuturor riscurilor pentru construcțiile existente poate conduce la agravarea prejudiciilor deja produse”, susțin petiționarii, precizând că situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, potrivit documentelor oficiale, Inspecția de Stat în Construcții (ISC) a emis, la 31 ianuarie 2017, o prescripție prin care a interzis efectuarea lucrărilor de construcție. Ulterior, administratorul SRL „Inamstro” a fost sancționat pentru nerespectarea prescripției ISC.

„Nu putem accepta construirea unei clădiri cu 11 niveluri, cu spații comerciale și locative, la o distanță atât de mică de casele noastre, în condițiile în care proiectul inițial a fost întemeiat pe acte care ulterior au fost anulate de judecată. Soluția rezonabilă este identificarea unei variante de dezvoltare a CNMS „Atletmed” care să nu presupună edificarea unei construcții multietajate și să nu pună în pericol siguranța locuitorilor din vecinătate. Considerăm oportună examinarea unei soluții de tip Subsol + Parter fără spații locative, cu destinație aferentă activității medicale/administrative a CNMS”, spun petiționarii. Ei cer ca, înainte de orice continuare a lucrărilor, instituțiile competente să să verifice legalitatea autorizației de construire din 5 mai 2026 și temeiul juridic actual al proiectului, în raport cu anularea actelor permisive de către instanțele de judecată.

„Considerăm că această situație necesită o examinare urgentă și obiectivă, întrucât odată cu avansarea lucrărilor, eventualele prejudicii aduse proprietăților vecine pot deveni ireversibile”, susțin petiționarii. MIDR și Ministerul Sănătății sunt solicitate să abroge hotărârea Guvernului din 2014, la care, de fiecare dată, fac trimitere cei care edifică aici o clădire multietajată, în pofida deciziilor irevocabile ale instanțelor de judecată.

„Inamstro” respinge acuzațiile

ZdG a solicitat SRL „Inamstro” să răspundă la revendicările petiționarilor. „Inamstro” susține că pe terenul din Belinski 4 se realizează un proiect inițiat prin Hotărârea Guvernului în scopul dezvoltării infrastructurii CNMS „Atletmed”. „Prin această hotărâre, statul a stabilit edificarea unui bloc cu 9 etaje, care include spații administrative destinate CNMS „Atletmed”, spații locative și parcare”, se spune în răspunsul oferit ZdG, precizându-se că nu ar fi vorba despre un proiect rezidențial privat inițiat exclusiv în interesul unui dezvoltator și că „Inamstro” a fost desemnată, în urma unui concurs organizat de Ministerul Sănătății, în calitate de investitor și antreprenor general pentru implementarea proiectului. Compania susține că, în prezent, lucrările sunt executate în baza Autorizației de construire din 5 mai 2026, emisă de Primăria Chișinău. Cu referire la faptul că imobilele din vecinătate ar fi puse în pericol, „Inamstro” susține că proiectul este realizat în baza documentației tehnice elaborate în condițiile legii.

Cât despre neglijarea hotărârilor judiciare definitive, privind sistarea construcției, compania respinge această constatare, indicând drept temei actele permisive eliberate începând cu 2014. „Hotărârea Guvernului continuă să producă efecte juridice”, susțin reprezentanții „Inamstro”.

„Reluarea lucrărilor în 2026 s-a făcut în baza Autorizației de construire din 5 mai 2026, emisă de Primăria Chișinău pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la obiectivul anterior început. Emiterea acestei autorizații a fost precedată inclusiv de demersul Ministerului Sănătății privind finalizarea proiectului”, se mai spune în răspunsul „Inamstro”, precizându-se că „lucrările nu sunt desfășurate în lipsa unui temei juridic și nici prin ignorarea unor hotărâri judecătorești, ci în baza unui act permisiv emis de autoritatea competentă, în cadrul unui proiect instituit și susținut prin acte ale autorităților publice centrale”.

ZdG a întreprins numeroase tentative să discute cu viceprimarul Ilie Ceban, cel care, la 5 mai 2026, a semnat noua autorizație de construire, în pofida deciziilor judiciare valabile și irevocabile. Ilie Ceban nu a răspuns la apelurile și la mesajele ZdG.

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a anunțat, pe 8 septembrie, că a suspendat autorizația de construire pentru obiectul de pe str. Belinski, 4, din cauza neconformităților constatate, fiind înaintată și o cerere de chemare în judecată privind validarea deciziei de suspendare. Locatarii din zona șantierului ne-au informat că marți, 8 septembrie, lucrările de pe șantier erau suspendate.