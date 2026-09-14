Energocom: Piața europeană a gazelor rămâne sub presiune. Cotația TTF a crescut cu peste 10% într-o săptămână

Prețul gazelor a crescut cu peste 10% în ultima săptămână pe piața europeană. La 14 septembrie, cotația TTF (Title Transfer Facility) s-a situat la 82,80 euro/MWh, față de 73,31 euro/MWh la 7 septembrie. Astfel, într-o singură săptămână, prețul a crescut cu aproximativ 9,5 euro/MWh sau aproape 13%, a anunțat Energocom.

Conform unui comunicat de presă emis de societatea pe acțiuni deținută de stat, unul dintre principalii factori care mențin presiunea asupra pieței este situația din Orientul Mijlociu. Riscurile privind transportul prin Strâmtoarea Hormuz, dar și tensiunile din zona Bab al-Mandeb și Marea Roșie, afectează perspectivele privind livrările de petrol și gaz natural lichefiat (GNL). În același timp, lucrările și indisponibilitățile din infrastructura norvegiană limitează oferta de gaze către Europa, reducerile estimate depășind 110 milioane m³ pe zi.

„Un alt element important este nivelul stocurilor. Depozitele europene sunt umplute în proporție de aproximativ 68%, comparativ cu media ultimilor cinci ani de circa 84% pentru această perioadă. În Germania nivelul este de aproape 54–56%, iar în Țările de Jos de aproximativ 52%. Deși injecțiile în depozite au crescut, ritmul actual nu este suficient pentru recuperarea rapidă a decalajului acumulat înaintea sezonului rece. De asemenea, piața rămâne tensionată și din cauza competiției pentru cargourile de GNL. Europa trebuie să concureze în continuare cu Asia pentru volumele disponibile, iar costul GNL-ului american a crescut în ultima perioadă. În același timp, cotațiile pentru lunile următoare rămân ridicate, ceea ce arată că piața include în continuare în preț riscurile privind aprovizionarea în sezonul rece”, se arată în comunicat.

Cotațiile pentru lunile următoare arată că presiunea nu este concentrată doar asupra prețului curent. Pentru perioada octombrie 2026 – februarie 2027, contractele se mențin în jurul valorii de 82–83 euro/MWh, iar pentru martie 2027 cotațiile sunt în jur de 79 euro/MWh.