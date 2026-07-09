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Sportivul moldovean Maxim Caraion a stabilit un nou record mondial la sporturile cu role și a cucerit medalia de aur la proba de sărituri în înălțime
Sportivul moldovean Maxim Caraion a devenit campion mondial la Milano, după ce a cucerit medalia de aur în proba de sărituri în înălțime și a stabilit un nou record mondial, cu rezultatul de 173 de centimetri, scrie Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
În finala competiției, elevul antrenorului Gleb Zaițev a reușit să se impună în fața adversarilor din Senegal, Benin și Italia.
„Performanța obținută la Milano confirmă valoarea tânărului sportiv moldovean și reprezintă un rezultat important pentru atletismul din R. Moldova. Campionatul Mondial de la Milano a reunit aproximativ 500 de sportivi din 26 de țări, care au concurat la mai multe probe atletice”, scrie Comitetului Național Olimpic și Sportiv.