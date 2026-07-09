Sportivul moldovean Maxim Caraion a stabilit un nou record mondial la sporturile cu role și a cucerit medalia de aur la proba de sărituri în înălțime

Sportivul moldovean Maxim Caraion a devenit campion mondial la Milano, după ce a cucerit medalia de aur în proba de sărituri în înălțime și a stabilit un nou record mondial, cu rezultatul de 173 de centimetri, scrie Comitetul Național Olimpic și Sportiv.

În finala competiției, elevul antrenorului Gleb Zaițev a reușit să se impună în fața adversarilor din Senegal, Benin și Italia.