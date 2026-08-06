Serviciile de apă și canalizare se scumpesc în Chișinău. Noile tarife pentru „Apă-Canal” au intrat în vigoare

Locuitorii municipiului Chișinău vor achita mai mult pentru serviciile de apă și canalizare, după ce noile tarife aprobate pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Astfel, prețul pentru un metru cub de apă potabilă livrată consumatorilor din capitală a crescut de la 12,99 lei la 14,03 lei.

Pentru serviciul de canalizare, consumatorii casnici vor plăti un tarif de 6,63 lei pentru un metru cub, iar pentru agenții economici și ceilalți consumatori noncasnici tariful va rămâne la nivelul de 10,16 lei/m³.

Decizia de majorare a tarifelor a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică la solicitarea operatorului de apă din capitală. Potrivit ANRE, recalcularea a fost efectuată în baza indicatorilor economico-financiari actualizați pentru anul 2026.

În stabilirea noilor tarife au fost luate în calcul mai multe elemente, inclusiv cheltuielile pentru energia electrică, prognozele privind evoluția prețurilor de consum, cantitățile estimate de apă furnizată și veniturile reglementate ale operatorului.

Noile prețuri au intrat în vigoare în aceeași zi în care au fost publicate în Monitorul Oficial. Totodată, ANRE a aprobat modificări de tarif pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare prestate de operatorii din Ocnița, Căinari și Iurceni.

Ultima majorare a tarifelor pentru apa potabilă în municipiul Chișinău a avut loc în martie 2025, când prețul a fost majorat cu 2,20 lei pentru fiecare metru cub. De atunci, consumatorii din capitală achitau 12,99 lei/m³ pentru apa potabilă, fără a include costul serviciului de canalizare.