Fracțiunea PAS are doi deputați noi în Parlament. Curtea Constituțională le-a validat mandatele

Astăzi, 6 august, Curtea Constituțională a validat mandatele de deputat ale lui Roman Roșca și Victor Mătrăgună, candidați supleanți pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate. Cei doi vor prelua mandatele rămase vacante în Parlament în urma demisiilor deputaților Alexandr Trubca și Victoria Belous.

Potrivit hotărârii Curții Constituționale, cei doi candidați supleanți urmează să ocupe locurile rămase libere în Legislativ și să își exercite atribuțiile de parlamentari după finalizarea procedurilor legale.

Roman Roșca și Victor Mătrăgună au fost incluși pe lista candidaților supleanți ai PAS la alegerile parlamentare. Aceștia au fost propuși pentru validarea mandatelor după ce Comisia Electorală Centrală a constatat existența locurilor vacante și a transmis Curții Constituționale documentele necesare.

Alexandr Trubca și Victoria Belous și-au depus demisiile din funcția de deputat, iar încetarea mandatelor acestora a fost confirmată anterior de Parlament. Prin validarea noilor mandate, fracțiunea PAS își completează componența în Legislativ, iar numărul deputaților activi revine la nivelul prevăzut după alegerile parlamentare.

Detalii despre deputații care vin în Parlament

Roman Roșca are 44 de ani, este originar din stânga Nistrului. A studiat la Universitatea de Stat. Este jurist și are un master în drept economic. Este căsătorit și are trei copii.

Roman Roșca și-a început cariera în 2006, în calitate de inspector superior în departamentul de resurse umane din cadrul Comisariatului de poliție din Tighina.

Din 2011 până în 2012, a deținut aceeași funcție în cadrul Direcției poliției transporturi a MAI. În 2016 a renunțat la cariera polițienească pentru a se lansa în afaceri și a se alătura formațiunii politice PAS.

A candidat repetat la alegerile parlamentare pe listele PAS. În martie 2024, Roman Roșca a fost ales în calitate de președinte al Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizărilor politice de reintegrare a R. Moldova.

Acesta este antreprenor, iar după delegarea lui Oleg Serebrian în funcția de Ambasador al R. Moldova în Turcia, acesta a îndeplinit funcția de viceprim-ministru pentru Reintegrare în Guvernul Recean, fiind responsabil de coordonarea politicilor privind reglementarea conflictului transnistrean și reintegrarea R. Moldova.

Potrivit PAS, Victor Mătrăgună este în prezent șef al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Acesta este jurist de profesie și are experiență profesională în calitate de antreprenor și consilier local.

ANI va verifica averea lui Trubca

Ieri, 5 august, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a publicat un proces-verbal de inițiere a controlului averii fostului deputat PAS Alexandr Trubca, care și-a dat demisia din funcția de parlamentar în contextul unei investigații TV8 despre „investițiile sale de milioane” într-un proiect imobiliar și sursele de finanțare ale acestuia

În afaceri ar fi fost implicat un alt membru al PAS, Viorel Barda, fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și unul dintre cei mai mari donatori ai PAS la ultimele alegeri parlamentare. Deși toate actele permisive au fost aprobate rapid de către autoritățile locale, Trubca afirmă că toate investițiile sunt legale și au fost finanțate din împrumuturi.

Potrivit TV8, Trubca a fondat în octombrie 2024 compania QNA Consulting, prin care a inițiat construcția unui complex rezidențial cu aproape 400 de apartamente în centrul comunei Trușeni. Terenul, în valoare de aproximativ 800.000 de euro, a fost cumpărat împreună cu alte două companii, iar deputatul a declarat că investiția a fost posibilă datorită unor împrumuturi acordate de partenerii de afaceri.

Ancheta arată că printre partenerii lui Trubca se numără Viorel Barda, fost deputat PAS și nașul său de cununie, precum și omul de afaceri Mihai Pop, despre care sursa citată scrie că a donat peste 600 de mii de lei PAS în campania electorală. Deputatul a confirmat că l-a rugat pe Pop să sprijine financiar partidul și că acesta este unul dintre partenerii proiectului imobiliar.

TV8 a arătat că unul dintre terenurile incluse în proiect ar fi fost cumpărat de la Dorel Apostol, ales local în Consiliul local Trușeni, din partea fracțiunii Mișcarea Alternativă Națională (MAN), condusă de primarul capitalei Ion Ceban. Ulterior, actele permisive au fost aprobate într-un termen scurt. Cu toate acestea, Trubca a declarat că nu a intervenit în procesul de autorizare și că nu a discutat cu reprezentanții Primăriei Trușeni despre proiect.

Investigația mai relatează că firma creată de deputat ar fi cumpărat un alt teren în Trușeni împreună cu compania fondată de Roman Cojuhari, fost director al Agenției Proprietății Publice (APP), unde este planificată construcția unui cartier de vile. Cojuhari susține că terenul pentru investiții a fost găsit de fratele său, iar banii – împrumutați de la părinți și cunoscuți.

„Noi nu avem cu Roman afaceri în comun. Asta să fie foarte clar. În sensul că legături economice noi nu avem. Noi avem proprietăți în comun, dar asta e altceva. Nu noi avem, dar companiile”, spune Trubca.

Belous a revenit la conducerea Ministerului Finanțelor

Victoria Belous, noua ministră a Finanțelor, a mai ocupat această funcție în Guvernul Recean, în perioada iulie 2024 – noiembrie 2025. Ea îl înlocuiește pe Andrian Gavriliță. Belous renunță astfel la mandatul de deputată și la funcția de președintă a Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anterior, ea a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de director adjunct.

În declarația de avere pentru anul 2025, Belous declară salariu de la Ministerul Finanțelor de aproximativ 465 de mii de lei și circa 151 de mii de lei sub formă de royalty (drepturi de autor sau redevență în afaceri, finanțe și legislație, reprezentând sumele plătite pentru utilizarea unui brevet, a unei licențe sau a unei creații, n.r.) de la publicația periodică fisc.md. La fel, pentru primele luni în calitate de deputată, Victoria Belous a primit circa 76 de mii de lei sub formă de salariu și indemnizații.

Soțul Victoriei Belous, Alexei, a fost până în 2022 angajat la Centrul Național Anticorupție și la Inspectoratul General al Poliției. Acum, acesta se ocupă de administrarea proiectelor de investiții pe care le are familia Belous, a declarat anterior noua ministră în cadrul unui interviu pentru CU SENS. Alexei Belous a avut în 2025 venituri totale în sumă de aproape 624 de mii de lei din contracte de locațiune și alte contracte cu diverși agenți economici.

Familia Belous are în proprietate patru terenuri, dobândite în perioada anilor 2015–2021, dintre care trei sunt intravilane, iar unul este cu destinație agricolă. Valoarea totală declarată a terenurilor ajunge la circa 1,37 milioane de lei. La fel, în declarația de avere sunt indicate patru imobile: un spațiu comercial de producție, cu o suprafață de 258 de metri pătrați, dobândit în 2016 la prețul de 600 de mii de lei. În 2021 a cumpărat o casă de locuit aflată în construcție, la prețul de 2,1 milioane de lei, iar în 2022 a început construcția unui alt imobil. În 2025, familia Belous a accesat un credit de patru milioane de lei, cu o rată a dobânzii de 7 la sută, scadent în 2042. Împrumutul a fost luat pentru o „clădire cu funcții comasate”, cu suprafața de 767 de metri pătrați, în valoare de 7,2 milioane de lei. Pe lângă împrumutul de 4 milioane de lei contractat în 2025, în același an au fost luate alte trei împrumuturi în sumă totală de 765 de mii de lei, fără dobândă.

În declarația de avere sunt indicate două automobile. Unul dintre ele este de model Kia Carnival, fabricat în 2017 și cumpărat în 2023 la prețul de 20 de mii de euro. Un an mai târziu a fost cumpărat un Peugeot, fabricat în 2018 și achiziționat la prețul de 200 de mii de lei.