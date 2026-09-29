ASP propune noi reguli pentru obținerea permisului: Proba practică ar putea dura mai mult, iar pragul eliminatoriu ar urma să crească de la 21 la 27 de puncte

Agenția Servicii Publice (ASP) și Ministerul Educației au elaborat proiectul unei noi Metodologii privind desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere. Modificările, în mare parte, țin de susținerea examenelor auto la proba practică, conform ASP.

Documentul este acum în etapa de consultare publică și poate fi văzut pe platforma particip.gov.md. Modificările propuse:

Chestionar electronic, în locul celui pe hârtie

Procesul de examinare va fi treptat digitalizat. Etapizat se va introduce posibilitatea utilizării de către examinator a chestionarului electronic. Examinatorul va folosi o tabletă pentru a consemna abaterile candidatului, iar chestionarul va fi completat electronic. Rezultatul probei va putea fi generat și furnizat candidatului în format electronic sau, la solicitare, pe suport de hârtie.

Proba practică va dura mai mult

Pentru categoriile B și BE, durata minimă a probei practice crește de la 25 la 30 de minute. Timpul suplimentar va permite evaluarea candidatului în mai multe situații reale de trafic.

„Pentru comparație, în alte state europene proba practică durează semnificativ mai mult: în Germania, minimum 30 de minute de conducere efectivă (din 55 de minute în total), în Estonia minimum 35 de minute, în Finlanda minimum 45 de minute, iar în Norvegia 55–60 de minute”, potrivit ASP.

Se evaluează mai multe abilități reale de conducere ale candidatului

Pe lângă abilitățile de condus ale candidatului, examinatorul va verifica și pregătirea tehnică de bază, inclusiv: capacitatea de a efectua verificări simple ale pneurilor, frânelor, direcției, luminilor și lichidelor tehnice.

Adaptarea vitezei devine un criteriu important (categoria B)

Nu va mai conta doar respectarea limitei legale de viteză, ci și adaptarea acesteia la condițiile de drum, trafic, vizibilitate și vreme. Va fi penalizată și deplasarea nejustificat de lentă, atunci când afectează siguranța sau fluența traficului ori nu permite o evaluare corectă a aptitudinilor candidatului.

„Motivul: în prezent, la instruire și examinare viteza medie ajunge uneori la doar 20–25 km/h, iar traseul parcurs în timpul probei nu depășește 3 km — ceea ce limitează foarte mult posibilitatea de a vedea cum se descurcă un candidat în condiții reale de trafic”, cnform ASP.

Totodată, în cadrul probei practice vor fi evaluate mai amplu astfel de situații precum frânarea de urgență și schimbarea benzilor de deplasare.

Examenul pentru motociclete se modernizează

Pentru categoriile A, A1 și A2 vor fi introduse exerciții speciale suplimentare pe poligon, conform Directivei (UE) 2025/2205: manevre la viteză redusă, slalom, manevre la viteză mai mare, evitarea unui obstacol și frânarea de urgență. Scopul este o evaluare mai completă a echilibrului, controlului motocicletei și capacității de a reacționa la situații de risc.

Sistemul de evaluare se recalibrează atât la proba teoretică, cât și la cea practică:

La proba teoretică , proiectul propune o ajustare a pragurilor de promovare. Pentru chestionarele cu 24 de itemi, numărul maxim de răspunsuri greșite admise va crește de la 2 la 3 , iar pentru chestionarele cu 30 de itemi – de la 3 la 4 . Pentru chestionarele cu 36 de itemi, pragul actual se menține. Modificarea urmărește o evaluare mai echilibrată, fără diminuarea cerințelor privind cunoașterea regulilor de circulație și siguranța rutieră.



, proiectul propune o ajustare a pragurilor de promovare. Pentru , iar pentru chestionarele . Pentru chestionarele cu 36 de itemi, pragul actual se menține. Modificarea urmărește o evaluare mai echilibrată, fără diminuarea cerințelor privind cunoașterea regulilor de circulație și siguranța rutieră. La proba practică, pragul eliminatoriu va crește de la 21 la 27 de puncte, concomitent cu revizuirea punctajelor atribuite diferitelor greșeli, astfel încât evaluarea să reflecte mai proporțional gravitatea și repetarea acestora.

Mai multă transparență și garanții pentru candidați

Proiectul propune și câteva schimbări menite să protejeze candidații:

Situații neclare — atunci când o penalizare ar putea duce la calificativul „respins”, examinatorul va avea posibilitatea să analizeze înregistrările audio-video și să stabilească, ulterior, punctajul final al probei, în cel mult 10 zile.



— atunci când o penalizare ar putea duce la calificativul „respins”, examinatorul va avea posibilitatea să analizeze înregistrările audio-video și să stabilească, ulterior, punctajul final al probei, în cel mult 10 zile. Termen mai lung pentru contestații — de la 3 la 10 zile calendaristice, pentru ca oamenii să aibă suficient timp să analizeze rezultatul și să formuleze o contestație, dacă e cazul.



— de la 3 la 10 zile calendaristice, pentru ca oamenii să aibă suficient timp să analizeze rezultatul și să formuleze o contestație, dacă e cazul. Comisie de contestare mai diversă — vor putea fi cooptați reprezentanți ai instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în transportul rutier, ai mediului academic din domeniul siguranței rutiere și ai asociațiilor profesionale ale școlilor de șoferi.



— vor putea fi cooptați reprezentanți ai instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în transportul rutier, ai mediului academic din domeniul siguranței rutiere și ai asociațiilor profesionale ale școlilor de șoferi. În cazul unei defecțiuni tehnice, după înlocuirea vehiculului, candidatul va continua examenul fără a-l relua de la început. În cazul condițiilor meteorologice care nu permit desfășurarea probei în siguranță, examenul se întrerupe și se reia după normalizarea condițiilor. În cazul în care reluarea nu este posibilă în aceeași zi, candidatul va fi reprogramat în cel mai scurt timp.

În cazul condițiilor meteorologice care nu permit desfășurarea probei în siguranță, examenul se întrerupe și se reia după normalizarea condițiilor. În cazul în care reluarea nu este posibilă în aceeași zi, candidatul va fi reprogramat în cel mai scurt timp.

Potrivit ASP, unul din obiectivele schimbării metodologiei este reducerea accidentelor rutiere. Potrivit datelor oficiale, în anul 2025, în R. Moldova au decedat în accidente rutiere 189 de persoane (cca 80 de decese la un milion de locuitori).

Pentru comparație, media Uniunii Europene este de circa 43 la un milion de locuitori, Suedia are 20, Danemarca 23, iar România și Bulgaria — 68, respectiv 71. La acestea se adaugă costurile economice ale accidentelor, estimate de Banca Mondială la aproximativ 3,1% din PIB-ul țării (date pentru 2020).