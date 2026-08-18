Două cazuri de fraudă comise anterior, raportate oamenilor legii: prejudiciul depășește 820 de mii de lei

În ultimele 24 de ore, nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică, fiind raportate doar trei tentative. „Este un semnal pozitiv, care reflectă impactul măsurilor de informare și nivelul sporit de vigilență al cetățenilor”, susține Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Totuși, două cazuri de fraudă comise anterior au fost raportate abia acum, iar prejudiciul total se ridică la 820 568 de lei.

Conform IGP, în ambele situații:

Victimele au contractat credite bancare pentru a transmite banii;

Escrocii au utilizat identitatea unor instituții publice pentru a câștiga încrederea victimelor;

Banii au fost transmiși prin curier.

„Atenție! Metodele escrocilor se adaptează rapid. Aceștia pot folosi succesiv identitatea mai multor instituții cu un grad ridicat de credibilitate, pentru a vă convinge să le oferiți bani sau date confidențiale.

Rețineți: Nici o bancă și nici o autoritate publică nu vă va solicita telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau coduri primite prin SMS.

Fiți vigilenți și informați-i și pe cei dragi (…)”, se spune într-un comunicat al IGP.

În cazul în care primiți un apel suspect, conform oamenilor legii, întrerupeți imediat conversația. Nu transmiteți bani și nu divulgați date personale sau coduri.