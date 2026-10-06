„Robinetele care alimentau vechile practici se închid” – Dan Perciun, despre excluderea premierii rezultatelor obținute la probele neolimpice

Ministrul educației, Dan Perciun, a venit cu o reacție după valul de nemulțumiri în urma deciziei Guvernului de a exclude premierea rezultatelor obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic (CIO). „Robinetele care alimentau vechile practici se închid”, a scris pe Facebook ministrul.

„În ultima perioadă, unele grupuri de interese încearcă să agite apele în jurul deciziei noastre de a opri premierea din bani publici a rezultatelor obținute la probe sportive nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. Ani la rând, finanțarea sportului a fost un domeniu în care criteriile nu au fost întotdeauna suficient de clare, ceea ce a lăsat loc pentru practici pe care vrem să le eradicăm.

În ultimii doi ani, MEC a analizat nivelul de competitivitate al competițiilor internaționale, modul în care sunt administrate federațiile internaționale, sistemele de arbitraj și respectarea regulilor antidoping. Diferențele sunt importante.

Nu putem premia la același nivel o medalie câștigată într-o competiție mondială extrem de puternică și un rezultat obținut într-un circuit cu mult mai puțini concurenți, cu alte criterii de participare și cu alte standarde de organizare. Ar fi nedrept, în primul rând, față de sportivii care se luptă cu cei mai buni din lume”, a scris Dan Perciun.

Duminică, 4 octombrie, în fața Parlamentului, mai mulți sportivi au protestat, nemulțumiți de excluderea premierii rezultatelor obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic (CIO), precum și antrenorilor sportivilor de la aceste discipline. Dan Perciun a comentat:

„Unele federații au înțeles mesajul și se reorientează către probe recunoscute. Altele au decis să facă presiune publică și să politizeze subiectul, în speranța că vom reveni la vechile reguli. Nu vom reveni. Robinetele care alimentau vechile practici se închid”, se arată în mesajul ministrului.

Modificările Normelor financiare pentru activitatea sportivă, anunțate de MEC

Pe 15 septembrie, MEC a venit cu precizări privind modificările Normelor financiare pentru activitatea sportivă, prin care rezultatele obținute la ramurile și probele sportive nerecunoscute de CIO, precum și antrenorii sportivilor de la aceste discipline, sunt excluse din grila de premiere finanțată de la bugetul de stat.

Potrivit ministerului, decizia are la bază criterii privind recunoașterea internațională și nivelul de competitivitate al competițiilor.

„Modificarea a fost precedată de mai multe analize realizate de MEC în ultimii doi ani privind nivelul de competitivitate al competițiilor internaționale, modul de administrare a federațiilor internaționale, respectarea reglementărilor antidoping și sistemele de arbitraj. Analizele au evidențiat diferențe semnificative între ramurile administrate de federații internaționale recunoscute de CIO și cele administrate de federații care nu beneficiază de această recunoaștere. Federațiile internaționale recunoscute de CIO sunt supuse unor procese riguroase de verificare și trebuie să respecte criterii stricte privind administrarea, integritatea competițiilor, arbitrajul și reglementările antidoping. În cazul federațiilor internaționale nerecunoscute de CIO, aceste mecanisme de verificare și standarde nu sunt aplicate în aceeași măsură. În aceste condiții, resursele publice destinate premierii vor fi concentrate pe performanțele obținute la ramurile și probele sportive olimpice, precum și la cele recunoscute de CIO, inclusiv cele care nu fac parte în prezent din programul Jocurilor Olimpice”, conform MEC.

De asemenea, MEC a adăugat că bugetul destinat premierii performanțelor sportive a crescut de peste opt ori în ultimii ani, de la 4,4 milioane de lei în 2021 la 37 de milioane de lei în 2025. Pentru comparație, în 2022 au fost alocate 10,9 milioane de lei, în 2023 – 12,6 milioane de lei, iar în 2024 – 16,5 milioane de lei. Astfel, numai între 2024 și 2025, bugetul pentru premii a crescut de peste două ori.