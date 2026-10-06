Reacția ANSA după perchezițiile CNA: „Agenția va coopera pe deplin cu procurorii, punând la dispoziție informațiile și documentele solicitate”

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu o reacție și declară că tratează cu maximă seriozitate informațiile anunțate de Centrul Național Anticorupție (CNA) privind presupuse fapte de corupție în care ar fi vizați angajați ai Postului de inspecție la frontiera Leușeni–Albița.

Reprezentanții ANSA susțin că instituția promovează „toleranța zero față de corupție” și respectarea cerințelor de integritate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„Agenția va coopera pe deplin cu CNA și procurorii, punând la dispoziție informațiile și documentele solicitate pentru elucidarea tuturor circumstanțelor”, se arată într-un comunicat al ANSA.

Totodată, instituția anunță că va examina vulnerabilitățile existente în organizarea controalelor și va dispune, în condițiile legii, măsurile administrative care se impun.

De asemenea, Agenția precizează că respectă prezumția de nevinovăție și nu va comenta detalii care ar putea afecta desfășurarea anchetei.

Mai multe percheziții au fost efectuate la mai mulți inspectori ai Postului de Inspecție la Frontieră din cadrul ANSA, precum și reprezentanți ai unor agenți economici.

Potrivit datelor preliminare, inspectori ANSA de la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița ar fi pretins și primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici.