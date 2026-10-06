Două nave, atacate de drone în Marea Neagră. Unul dintre vase s-a scufundat

Două nave de mărfuri au fost lovite de drone în apele bulgare ale Mării Negre, în dimineața de 6 octombrie. Un feribot sub pavilion bulgar a salvat echipajul format din 18 persoane al uneia dintre nave, în timp ce cealaltă s-a scufundat în largul coastei, în apropierea orașului Byala, informează marți BGNES, citat de Agerpres.

Incidentul a fost descris drept un atac coordonat fără precedent cu drone asupra unor nave comerciale și reprezintă primul atac de acest gen raportat împotriva unor nave în zona economică exclusivă a Bulgariei, a relatat corespondentul BGNES de pe litoralul Mării Negre.

Conform informațiilor preliminare, vasele lovite sunt nava ALFA WATAN, sub pavilion Togo, și nava ABLE, sub pavilion Palau.

O operațiune de salvare de amploare este în desfășurare în Marea Neagră, la est de Capul Sf. Atanas și de orașul de coastă Byala.

Nava ALFA WATAN a suferit avarii structurale critice și s-a scufundat la est de coasta bulgară. În prezent, nu există informații oficiale privind soarta echipajului său sau dacă au existat supraviețuitori.

Cea de-a doua navă, cargoul ABLE, a luat foc în urma impactului. Situația critică i-a obligat pe toți cei 18 membri ai echipajului să abandoneze nava.

Un rol esențial în operațiunea de salvare l-a avut feribotul DIOSCURIA, sub pavilion bulgar. Nava a fost redirecționată de urgență către locul incidentului, iar echipajul său a reușit să evacueze și să preia la bord toți marinarii de pe nava ABLE, cuprinsă de flăcări.

„Unele dintre persoanele salvate au suferit răni și au primit primul ajutor imediat la bordul feribotului bulgar. În prezent, se depun eforturi comune alături de echipele de salvare pentru a organiza evacuarea lor medicală de urgență către spitale de pe uscat, cât mai curând posibil”, conform sursei citate.

Circumstanțele incidentului, inclusiv identitatea proprietarilor dronelor care au efectuat atacul, fac în continuare obiectul unei anchete, potrivit BGNES.

Biroul președintei Iliana Iotova a confirmat marți, fără a oferi detalii suplimentare, că două nave au fost lovite de drone în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră, informează Reuters. Agenția BTA relatează la rândul său că premierul bulgar Rumen Radev a convocat o reuniune cu reprezentanți ai instituțiilor statului pe tema atacului asupra celor două nave în zona economică a Bulgariei.