SUA dau 130 de milioane de dolari pentru „Trump Liberty Line”, a treia linie electrică care va lega România de R. Moldova

Statele Unite finanțează cu 130 de milioane de dolari o nouă linie electrică de înaltă tensiune între România și R. Moldova. „Trump Liberty Line”, proiectul Strășeni-Gutinaș, va avea aproximativ 190 de kilometri, dintre care circa 70 km pe teritoriul R. Moldova și restul în România. Grupul de lucru care pregătește investiția a fost lansat recent, a anunțat luni, 5 octombrie Ambasada SUA la Chișinău.

Linia „Trump Liberty Line”, proiect care până acum a apărut sub denumirea de „Liberty Line”, va avea o tensiune de 400 kV și o lungime totală estimată la aproximativ 190 de kilometri. Aproximativ 70 de kilometri vor traversa teritoriul R. Moldova, ceea ce înseamnă că restul traseului, circa 120 de kilometri, va continua pe teritoriul României până la Gutinaș.

SUA finanțează proiectul cu 130 de milioane de dolari

Guvernul Statelor Unite a alocat 130 de milioane de dolari pentru realizarea proiectului, iar Guvernul Republicii Moldova precizează că finanțarea este oferită integral sub formă de grant și este destinată construirii noii interconexiuni. Proiectul este conceput pentru a mări capacitatea de transport al energiei electrice între Republica Moldova și sistemul european prin România.

„Acest proiect va consolida securitatea și independența energetică a Republicii Moldova”, a transmis Ambasada SUA la Chișinău.

Investiția ar urma să ofere Republicii Moldova acces mai mare la energia disponibilă pe piețele europene și să reducă dependența de un număr limitat de rute de alimentare.

Va fi a treia conexiune electrică de înaltă tensiune dintre Moldova și România

Strășeni-Gutinaș va fi cea de-a treia interconexiune de înaltă tensiune dintre R. Moldova și România. Proiectul se adaugă liniei Vulcănești-Chișinău și interconexiunii Bălți-Suceava. Prin aceste investiții, R. Moldova urmărește să-și mărească accesul la rețeaua europeană de electricitate ENTSO-E și să poată importa sau exporta mai multă energie prin România.

R. Moldova și Ucraina și-au sincronizat sistemele electrice cu rețeaua europeană ENTSO-E în martie 2022, iar noile linii sunt construite pentru a crește capacitatea fizică de transport al energiei.

Pe teritoriul R. Moldova, traseul va trece prin 25 de localități

Porțiunea moldovenească a liniei Strășeni-Gutinaș va avea aproximativ 70 de kilometri. Potrivit Ministerului Energiei, traseul va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Călărași, Nisporeni și Hîncești. Proiectul include și lucrări la infrastructura electrică existentă.

În zona Strășeni este analizată realizarea unei noi stații de 400 kV lângă actuala stație de 330/110 kV, iar proiectul vizează și modernizarea stației Gutinaș din România. Deși proiectul a primit finanțarea americană și grupul de lucru a fost lansat, construcția efectivă nu a început încă. Potrivit informațiilor actualizate publicate de Moldelectrica, studiul de fezabilitate și prima etapă a evaluării impactului asupra mediului și social au fost aprobate.

În prezent se desfășoară etapa finală a evaluării de mediu și, după obținerea autorizațiilor, proiectul va putea trece la implementare, care include proiectarea tehnică, autorizațiile de construire, procedurile de achiziție și de teren, lucrările propriu-zise, instalarea echipamentelor și punerea în funcțiune.

Moldelectrica estimează că întreaga etapă de implementare poate dura între trei și patru ani. Din această perioadă, aproximativ 18 luni sunt prevăzute pentru achiziții, proiectare, obținerea avizelor și acordurilor și rezolvarea situației terenurilor. Construcția propriu-zisă, inclusiv organizarea șantierului, testarea și punerea în funcțiune, este estimată la aproximativ 20-21 de luni.

După finalizare, infrastructura este proiectată să funcționeze timp de aproximativ 30-40 de ani. Noua linie ar urma să ofere R. Moldova o conexiune suplimentară cu România și, prin sistemul românesc, cu piața europeană de energie electrică.

„Linia electrică Vulcănești – Chișinău va fi dată în exploatare la finele anului 2025”, această promisiune a fost repetată, pe rând, de mai mulți exponenți ai actualei puteri. În februarie 2026, ZdG a scris că contractul însă stipulează altceva, termenul de finalizare a lucrărilor este prevăzut pentru iunie 2026.

În 2025, an electoral în care au avut loc alegeri parlamentare, autoritățile R. Moldova au promis că Linia electrică Vulcănești-Chișinău, pe care au denumit-o „Linia independenței” va fi gata până la sfârșitul anului, adică în decembrie 2025. După ce acest termen nu a fost respectat, reprezentanții guvernării au făcut noi promisiuni, care, la fel nu au fost respectate.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în cadrul Podcast ZdCe de la Ziarul de Gardă, în martie 2026, că linia Vulcănești – Chișinău ar urma să fie gata până la sfârșitul lunii mai, în caz contrar, firmele contractate ar urma să fie penalizate.

Iar într-un comunicat al Ministerului Energiei din 10 iunie 2026, se menționa că „termenul de finalizare a proiectului rămâne neschimbat – 30 iunie 2026”.

Ulterior, termenul de finalizare a proiectului construcției a fost prelungit cu șase luni, de la 30 iunie 2026, până la 31 decembrie 2026. Decizia este stipulată în ultimul raport al Băncii Mondiale, finanțatorul proiectului, document publicat pe 26 iunie 2026.

Cea de a doua linie electrică de 400 kV Bălți – Suceava va avea o lungime de aproximativ 45 km pe teritoriul R. Moldova și va traversa 12 localități rurale din raioanele Glodeni, Fălești, Bălți și Râșcani.

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 77 milioane de euro, inclusiv un grant de 15,4 milioane Euro din partea UE, care include construcția liniei electrice aeriene Bălți-Suceava 400 kV și modernizarea stației electrice Bălți.



