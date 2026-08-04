Reuters: SUA au folosit aproape toate rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune în războiul cu Iranul. Reacția Casei Albe

Armata SUA a epuizat o mare parte din stocul său global de rachete cu rază lungă de acțiune și de înaltă precizie în timpul războiului de cinci luni cu Iranul. Este vorba, în principal, despre rachetele sol-sol din dotarea armatei americane, cunoscute sub denumirile de Army Tactical Missile Systems (ATACMS) și Precision Strike Missiles (PrSM). Statele Unite au utilizat „aproape toate” aceste arme, scrie agenția britanică de știri Reuters, citând surse sub protecția anonimatului.

Până în prezent, nu au fost făcute publice informații privind amploarea epuizării stocurilor de rachete ATACMS și PrSM.

Aceste muniții cu rază lungă de acțiune, fiecare cu un cost de peste un milion de dolari, reprezintă o componentă esențială a arsenalului militar american, deoarece permit lovirea cu precizie a țintelor de la distanță sigură. Rachetele ATACMS furnizate de SUA au avut un rol important în războiul din Ucraina, permițând forțelor ucrainene să lovească ținte aflate pe teritoriul Rusiei. PrSM reprezintă o generație mai nouă și mai avansată de rachete, care urmează să înlocuiască sistemul ATACMS, ce are o rază de acțiune mai redusă.

Conform Reuters, reducerea semnificativă a stocurilor de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune înseamnă că președintele SUA, Donald Trump, ar putea fi nevoit să recurgă mai frecvent la misiuni de bombardament cu aeronave pilotate, considerate mai riscante, dacă va decide reluarea atacurilor de amploare asupra Iranului.

Sursele au refuzat să precizeze pentru Reuters câte rachete din fiecare categorie mai dețin Statele Unite.

Donald Trump a lansat războiul împotriva Iranului împreună cu Israelul în luna februarie, afirmând că acesta va dura puțin. Însă, pe măsură ce conflictul se prelungește, cele trei surse au declarat că sunt îngrijorate de faptul că diminuarea stocurilor de rachete ar putea limita capacitatea Statelor Unite de a descuraja adversari precum Rusia și China. O a patra sursă, familiarizată cu situația, a afirmat că, în pofida consumului ridicat de arme de precizie, Statele Unite își pot reface stocurile. Potrivit acesteia, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil de operațiunile din Orientul Mijlociu, a reușit să completeze stocurile utilizând rezerve militare americane din alte regiuni ale lumii.

Solicitată să comenteze informațiile privind nivelul stocurilor, Casa Albă a transmis o declarație a președintelui Donald Trump, care a afirmat că Statele Unite dispun de „mult mai multe muniții decât oricare altă țară din lume” și de „mult mai multe decât au nevoie”.

„Companiile noastre din domeniul apărării produc, în acest moment, mai multe muniții decât au produs vreodată, extinzându-și totodată capacitățile de producție și echipamentele într-un ritm record”, a declarat Trump.

Analiștii sunt de acord că anumite tipuri de muniții, inclusiv obuzele de artilerie și mai multe categorii de rachete, sunt produse în prezent în cantități record. Totuși, aceștia avertizează că aceste stocuri ar putea să nu fie suficiente în cazul unui război de lungă durată.

Compania Lockheed Martin, producătorul rachetelor ATACMS și PrSM, precum și al sistemului antirachetă THAAD, nu a răspuns solicitărilor Reuters privind declarațiile lui Trump sau nivelul stocurilor. Nici compania Raytheon, care produce rachetele Tomahawk și interceptoarele Patriot, două sisteme de armament importante pentru SUA, nu a oferit un răspuns sursei citate.

Într-un comentariu transmis presei, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat: „Armata Statelor Unite este cea mai puternică din lume și dispune de toate resursele necesare pentru a acționa în momentul și locul alese de președinte. Am desfășurat cu succes numeroase operațiuni în diferite teatre de operații, asigurând în același timp că armata americană dispune de un arsenal vast pentru a proteja populația și interesele Statelor Unite.”

Datele privind nivelul stocurilor au circulat în ultima săptămână în interiorul administrației federale, pe fondul unor discuții tensionate din cadrul administrației Trump referitoare la perioada în care Statele Unite vor mai putea continua atacurile asupra Iranului fără ca stocurile de muniții să scadă până la un nivel care ar limita capacitatea armatei de a răspunde unor eventuale crize în alte regiuni ale lumii.

Săptămâna trecută, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a publicat un raport în care estimează că, în perioada februarie–iulie, aproximativ 65% din interceptoarele Patriot au fost utilizate, iar numărul interceptoarelor pentru sistemul antirachetă THAAD aflate în stocurile Statelor Unite a scăzut cu cel puțin 38% față de nivelul existent la începutul războiului. Sistemele Patriot și THAAD sunt destinate detectării și interceptării rachetelor inamice și se numără printre cele mai eficiente mijloace de apărare din arsenalul american.