ANSP anunță că a finalizat ancheta privind focarul de salmoneloză de la un hotel din Chișinău: 61 de persoane au fost afectate

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță marți, 4 august, că a finalizat raportul de investigare epidemiologică a focarului de salmoneloză înregistrat în perioada 22–26 iunie 2026, în contextul unor evenimentele organizate în incinta unei unități hoteliere din municipiul Chișinău. Potrivit unui comunicat al instituției, pe parcursul investigației epidemiologice au fost identificate 61 de persoane afectate.

În urma controalelor efectuate în comun cu instituțiile competente în domeniul siguranței alimentelor, conform ANSP, au fost identificate o serie de factori care au putut contribui la apariția focarului, inclusiv aspecte ce țin de respectarea cerințelor de igienă, a bunelor practici de lucru și a procedurilor de siguranță alimentară.

„Investigațiile de laborator realizate au inclus examinarea probelor biologice, precum și analiza genomică efectuată de Laboratorul național de referință în secvențiere genomică al ANSP, care a confirmat existența unei surse comune de infecție. Probele prelevate de la personalul implicat în prepararea și manipularea produselor alimentare au fost negative (…).

Ulterior aplicării măsurilor de control și monitorizare nu au mai fost înregistrate cazuri asociate epidemiologic, fapt ce confirmă eficiența măsurilor întreprinse și întreruperea lanțului de transmitere.

ANSP continuă să monitorizeze situația epidemiologică și să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și controlul bolilor transmisibile, informând populația prin intermediul canalelor oficiale de comunicare”, se spune în comunicat.

De asemenea, potrivit instituției, în perioada 27 iulie – 2 august, au fost înregistrate 621 de cazuri de boli diareice acute, majoritatea la copii (61%), fiind în creștere cu 20,58% față de săptămâna precedentă.

Cele mai înalte niveluri ale morbidității au fost înregistrate în municipiul Chișinău – 40,6; raionul Șoldănești – 40,1, municipiul Bălți – 29,1 cazuri la 100 mii populaţie.

ZdG a scris anterior că, pe 30 iunie, treisprezece persoane au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, având Salmonella, după ce au participat la un eveniment desfășurat la hotelul Radisson Blu Leogrand, unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Informația a fost confirmată atunci pentru diez de reprezentanții spitalului și de una dintre persoanele internate. Reprezentanții hotelului Radisson Blu Leogrand nu au răspuns atunci apelurilor ZdG.