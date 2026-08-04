Comisia Vetting, după ce CSM a hotărât ca doi judecători să rămână în sistem: „Comisia va stabili pașii procedurali care urmează a fi întreprinși”

Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță marți, 4 august, că va examina și va stabili pașii procedurali care urmează a fi întreprinși în exercitarea mandatului său legal, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat hotărâri prin care a respins rapoartele de reevaluare în privința judecătorilor Veronica Cupcea și Ion Bulhac, aceștia rămânând în sistem.

„Astăzi, Consiliul Superior al Magistraturii a examinat rapoartele de reevaluare întocmite de Comisia Vetting în privința judecătorilor Veronica Cupcea (președintă interimară a Judecătoriei Orhei) și Ion Bulhac (Curtea de Apel Centru), prin care se propunea nepromovarea evaluării externe. În ambele cazuri, CSM a adoptat hotărâri prin care a respins rapoartele de reevaluare ale Comisiei.

În conformitate cu cadrul legal aplicabil, după recepționarea hotărârilor motivate ale CSM, Comisia le va examina și va stabili pașii procedurali care urmează a fi întreprinși în exercitarea mandatului său legal”, se spune într-un comunicat al Comisiei.

Marți, 4 august, CSM a hotărât respingerea raportului de reevaluare externă a judecătoarei Veronica Cupcea de la Judecătoria Orhei, și a constatat promovarea reevaluării. Anterior, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a concluzionat de două ori că judecătorea nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.

Astfel, CSM a examinat raportul de reevaluare și a decis cu zece voturi asupra respingerii recomandării Comisiei și promovării acesteia.

Potrivit Consiliului, în urma recalculării fluxurilor financiare aferente anului 2020, a rezultat un sold pozitiv de 19 260 de lei. În consecință, pentru anul respectiv nu se mai constată existența unei averi nejustificate.

„Totodată, CSM reține că existența unei diferențe financiare pozitive pentru anul 2020 nu înlătură constatările anterioare referitoare la anii 2013 și 2014, pentru care a fost identificată o diferență negativă cumulată în cuantum de 221 187 de lei. Această situație nu mai subzistă însă pentru anul 2020, ca urmare a aplicării indicatorului corespunzător mediului rural de trai al gospodăriei subiectului evaluării. Întrucât valoarea totală a averii inexplicabile stabilite pentru întreaga perioadă evaluată este inferioară pragului prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 252/2023, aceasta nu poate constitui, prin ea însăși, temei pentru constatarea lipsei integrității financiare a subiectului”, a anunțat CSM.

De asemenea, CSM nu a acceptat propunerea de nepromovare a judecătorului Ion Bulhac, formulată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Astfel, membrii CSM au dispus ca acesta să promoveze evaluarea externă.

„CSM a constatat că deficiențele identificate în cauzele examinate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) în care este vizat judecătorul Ion Bulhac, reprezintă erori de interpretare juridică, de natură decizională, și nu acte arbitrare. Potrivit standardelor constituționale aplicabile, doar erorile de o gravitate deosebită pot justifica excluderea unui judecător din sistem”, a scris Consiliul.

Conform CSM, în cauzele criticate, judecătorul Bulhac a activat ca membru al unor complete colegiale, având la acea etapă o experiență profesională redusă și fără a deține calitatea de raportor sau de președinte al completului. „Aceste circumstanțe diminuează gradul de vinovăție individuală care i-ar putea fi imputat.”

„În cauzele de recurs, instanța este ținută strict de motivele invocate de părți. Judecătorul nu poate fi sancționat pe plan etic pentru omisiuni care decurg din limitele legale ale procedurii sau din modul în care cererile au fost motivate de către participanți”, a mai precizat instituția.

Bulhac a fost reevaluat după ce Comisia a dispus în iunie 2025 nepromovarea acestuia, iar CSM a respins raportul de nepromovare a Comisiei și a fost dispusă reevaluarea judecătorului.