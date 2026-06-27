Restricții de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj, în contextul codurilor portocaliu și roșu de caniculă

În contextul avertizărilor meteorologice de cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabile în perioada 28 iunie – 1 iulie, Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță instituirea restricțiilor temporare de circulație pentru mijloacele de transport de mare tonaj, cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, pe drumurile publice naționale din R. Moldova.

Inspectoratul General al Poliției avertizează șoferii că potrivit prevederilor Legii drumurilor, în cazul în care temperatura aerului depășește 30°C, administratorul drumului, împreună cu reprezentanții poliției, instituie restricții de circulație privind masa totală a vehiculelor pe drumurile din beton asfaltic.

„În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al Ministerului Afacerilor Interne, pe durata instituirii codurilor portocaliu și roșu de caniculă, circulația acestor vehicule este restricționată în intervalul orar 10:00–20:00”, comunică AND.

Sunt exceptate de la aplicarea acestor măsuri transportul de persoane, transportul produselor perisabile, al echipamentelor medicale, intervențiile de urgență, transportul animalelor vii, distribuția carburanților, precum și alte categorii de transport prevăzute expres în ordinul menționat.

„Măsura are drept scop protejarea infrastructurii rutiere împotriva degradărilor provocate de temperaturile extreme. În condiții de caniculă, îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic își reduce capacitatea portantă, iar circulația vehiculelor cu mase mari poate provoca deformații permanente, precum făgașe, tasări și alte deteriorări care afectează siguranța circulației și generează costuri semnificative pentru repararea drumurilor”, informează AND.

În acest context, IGP a îndemnat conducătorii vehiculelor de mare tonaj să respecte restricțiile instituite și recomandările polițiștilor.