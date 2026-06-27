Zboruri charter contractate de Moldatsa? Răspunsul instituției la solicitarea ZdG

„În perioada 1 ianuarie 2022-prezent, Î.S. Moldatsa nu a contractat, direct sau indirect, servicii de transport aerian charter, pentru angajați, conducere, membri ai organelor de administrare sau alte persoane”, se arată în răspunsul oferit de Moldatsa la solicitarea ZdG.

După publicarea investigației ZdG Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false: „misiunile secrete” și controversele din jurul lui Dumitru Vangheli, în spațiul public au fost lansate discuții privind angajații Moldatsa, precum și onorariile acestora și mai multe acuzații privind neregulile admise în cadrul instituției. Printre acuzații, și contractarea unor zboruri de tip charter pe care le-ar fi plătit Moldatsa.

Într-un răspuns la solicitarea ZdG, transmisă la 19 iunie 2026, Vitalie-Silviu Midrigan, administratorul adjunct al Moldatsa care „a preluat atribuțiile curente de administrare”, după demiterea fostului administrator Dumitru Vangheli, ca urmare a investigației ZdG, ne-a informat că instituția nu a contractat asemenea servicii în perioada 1 ianuarie 2022-prezent.

„În perioada 1 ianuarie 2022-prezent, Î.S. Moldatsa nu a contractat, direct sau indirect, servicii de transport aerian charter, pentru angajați, conducere, membri ai organelor de administrare sau alte persoane”, se arată în răspunsul oferit de Moldatsa la solicitarea ZdG.

Investigația ZdG, despre CV-ul fals al fostului director Moldatsa, Dumitru Vangheli – AICI.