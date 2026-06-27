Radu Marian, despre relația cu Dumitru Vangheli: „Am copilărit într-o ogradă”

Deputatul PAS Radu Marian a declarat că a „copilărit într-o ogradă” cu Dumitru Vangheli, șeful demis al Moldatsa, despre care ZdG a scris că a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția. Declarațiile au fost făcute pentru jurnaliști vineri, 26 iunie, în urma ședinței Parlamentului. Anterior, deputatul a recunoscut că el a fost cel care l-a recomandat pe Vangheli pentru funcție.

„Am copilărit într-o ogradă, ne știam de mult. Nu suntem apropiați. (…) Nu știu unde și-a făcut studiile, pentru că la un moment dat ne-am… Eram din aceeași o gradă de la Poșta Veche. Apoi știam că a revenit în țară. Nu am fost noi prieteni, doar că îl cunoșteam de mai de mult.

Ceea ce vreau să spun este că într-adevăr am greșit și instituțiile au greșit. El a mințit și asta e regretabil. Și noi trebuie să învățăm ceva din acest lucru. Înțeleg că sunt și anumite voci care cer demisia mea. Uitați-vă, eu mi-am făcut treaba onest. Integritatea pentru mine e cel mai important lucru. Eu am depus eforturi pentru a ajuta țara să mergem în Uniunea Europeană” a declarat deputatul Radu Marian.

CV-ul cu informații false al lui Dumitru Vangheli, demis de la șefia Moldatsa după ancheta ZdG, a fost recomandat de deputatul PAS Radu Marian. Parlamentarul a recunoscut că l-a propus pentru această funcție, informație confirmată și de Maia Sandu la emisiunea În Profunzime de la Pro TV pe 25 iunie: „E un om care a zis: «Iată un CV bun, vine din diaspora»”. Radu Marian a recunoscut că a greșit, iar președinta a afirmat că acesta „a venit cu cea mai bună intenție”.

„E un om care a zis: «Iată un CV bun, vine din diaspora». Nu avem foarte mulți oameni, avem multe funcții publice, inclusiv manageriale pentru care nici astăzi nu am găsit oameni care să fie și potriviți din perspectivă profesionistă și integri, că de ăștia căutăm. Radu (Marian, n.r.) a venit cu cea mai bună intenție și nu pot să-l suspectez absolut de nimic pentru că nu a tras niciodată foloase personale ilegale din aceste lucruri”, a declarat Maia Sandu.

Pe 24 iunie, la o săptămână de la publicarea anchetei ZdG, Radu Marian a comentat scandalul de la Moldatsa: „Se răspândește în spațiul public o postare de a mea mai veche unde criticam un fost director Moldatsa din 2021 pentru ca și-a dat o primă de peste 350 mii lei pe lângă salariul lunar de 71 mii lei. M-au acuzat de ipocrizie că iată acum nu am comentat nimic despre veniturile lui Dumitru Vangheli.”

Totuși, deputatul a admis că rezultatele financiare „foarte bune” nu scuză introducerea informației eronate în CV, „nu scuză salariile date pe nemeritate, nu scuză problemele mari de moralitate și inechitate invocate pe bună dreptate de societate pe acest caz”.

Zborul spre șefia Moldatsa, pe aripile unui CV cu informații false

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.