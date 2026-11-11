Republica Moldova a avansat în clasamentul global al Indicelui statului de drept. Autoritățile anunță că lucrează la un nou document de politici pentru sectorul justiției

În 2026, Republica Moldova a urcat două poziții în clasamentul Indicelui statului de drept, publicat anual de World Justice Project (WJP), și se situează pe locul 66 din 143 de țări, cu un scor de 0,53 puncte. R. Moldova a avansat și în clasamentul regional pentru Europa de Est și Asia Centrală, de pe locul șase pe locul cinci, informează Ministerul Justiției.

Aceste rezultate, dar și prioritățile Ministerului Justiției în procesul de promovare a agendei de integrare europeană au fost discutate în cea de-a doua zi a Conferinței anuale privind extinderea Uniunii Europene. La sesiunea dedicată Indicelui statului de drept și funcționării instituțiilor democratice, secretarul general adjunct al Ministerul Justiției, Stela Braniște, a declarat că:

„Poziția 66 confirmă faptul că au fost întreprinse măsuri semnificative și că există progrese, iar scorul menținut în acest an ne arată importanța asigurării durabilității măsurilor de reformă promovate. Aceeași concluzie se regăsește și în Raportul Comisiei Europene privind extinderea UE din 2026, care recunoaște rezultatele înregistrate, dar subliniază necesitatea de a consolida capacitatea de implementare și aplicare efectivă a reformelor”, a menționat Braniște.

Oficiala a spus că autoritățile au un plan de acțiuni care vizează creșterea atractivității profesiilor juridice, îmbunătățirea condițiilor de activitate și eficientizarea administrării proceselor la nivelul instanțelor de judecată, consolidarea capacităților instituțiilor anticorupție și a cooperării dintre acestea.

Potrivit comunicatului de presă, ministerul Justiției lucrează la un nou document de politici pentru sectorul justiției, în dialog cu reprezentanții societății civile și partenerii de dezvoltare și că indicatorii WJP vor fi utilizați pentru identificarea vulnerabilităților, stabilirea priorităților și monitorizarea progreselor, astfel încât reformele să producă rezultate durabile.