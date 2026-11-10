Guvernul urmează să aprobe și să prezinte Parlamentului ratificarea Acordului privind cooperarea tehnico-militară cu Ucraina. Detalii despre domeniile de cooperare și argumentele „intensificării colaborării”

Guvernul urmează să aprobe și să prezinte Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară, întocmit la Kiev la 26 octombrie 2026. Proiectul este pe agenda ședinței Executivului care va avea loc joi, 12 noiembrie.

Anterior, premierul Vasile Tofan a precizat că acordul de cooperare tehnico-militară semnat de Republica Moldova și Ucraina nu reprezintă un tratat de securitate și nu modifică statutul de neutralitate al țării. Declarațiile au fost făcute după ce reprezentanții Partidului Socialiștilor au criticat semnarea documentului și au cerut publicarea integrală a acestuia, precum și audierea de urgență a conducerii Guvernului în Parlament. Formațiunea susține că acordul ar putea implica Republica Moldova într-un „război străin” și a anunțat că își rezervă dreptul de a organiza proteste pentru a „proteja pacea și suveranitatea țării”.

R. Moldova și Ucraina intenționează să coopereze în domeniul tehnico-militar pe aspecte cum ar fi:

modernizarea, reparația, mentenanța, exploatarea în siguranță a tehnicii militare și a armamentului, precum și managementul pieselor de schimb;

logistica și managementul resurselor materiale și de echipare pentru personalul militar;

sisteme de comunicații, tehnologia informației și interoperabilitate;

asistență cu echipamente pentru geniu;

instruirea și perfecționarea specialiștilor;

protecția infrastructurii critice;

transfer de cunoștințe, tehnologii și bune practici de utilizare a acestora;

proiecte comune de cercetare și dezvoltare a producției militare;

schimb de experiență în proceduri de achiziție și dezvoltare de echipamente militare;

acțiuni comune în situații de criză: dezastre, operațiuni umanitare, etc;

dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică;

asistență și donații de produse neletale (ambulanţe, autospeciale, drone/quadcoptere necombat, etc.);

modernizarea infrastructurii militare;

dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de supraveghere și protecție a spațiului aerian, etc.

Conform „argumentării oportunității ratificării acordului”, documentul are drept scop dezvoltarea relațiilor de prietenie între R. Moldova și Ucraina, axat pe consolidarea capacităților defensive ale țărilor, prin cooperarea „în spiritul de parteneriat, pe aspecte de consultare, analiză și schimb de informații tehnico-științifice, documentație de specialitate, bune practici și experiență profesională”.

Acordul este încheiat pe o perioadă de 5 ani și va fi extins în mod automat pentru perioade succesive. Acordul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări în formă scrisă, prin care părțile se vor informa reciproc, prin canale diplomatice, despre finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

„Intensificarea colaborării în domeniul apărării cu partenerii de cooperare constituie un element important și indispensabil pentru dezvoltarea şi construcţia Armatei Naţionale. Părțile, în cadrul întâlnirilor bilaterale, au purtat discuții despre situaţia actuală de securitate în regiune, despre domeniul politicii de apărare, priorități şi oportunități de aprofundare a cooperării. Urmare acestor discuții, Părțile au considerat necesar încheierea acordului interguvernamental în domeniul tehnico-militar, ca opțiune cea mai oportună de cooperare bilaterală de moment”, se arată în document.

Ministrul Apărării: Acest acord este discutat din anul 2019

Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina, criticat deputații PSRM pentru că ar pune în pericol neutralitatea țării, a început să fie negociat încă în 2019, pe vremea când la conducerea statului se aflau inclusiv reprezentanți ai actualei opoziții, a declarat anterior ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi.

Potrivit oficialului, documentul nu prevede implicarea Republicii Moldova în război, dislocarea trupelor străine sau repararea tehnicii militare ucrainene pe teritoriul țării noastre.

„Acest acord este discutat între instituția de apărare a Republicii Moldova și ucraineană începând din anul 2019 până în 2021. În această perioadă, cei care astăzi condamnă erau la conducerea statului. Unii erau prim-miniștri, iar unii chiar erau și miniștri ai apărării. Se vede că au memorie scurtă și nu țin minte ce procese desfășurau”, a declarat Anatolie Nosatîi, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Acord tehnico militar Ucraina.pdf by Ziarul de Gardă