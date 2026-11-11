Raportul privind monitorizarea pieței gazelor naturale pentru perioada ianuarie – septembrie 2026: evoluțiile pieței și principalele surse de import

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că a publicat Raportul privind monitorizarea pieței gazelor naturale pentru perioada ianuarie – septembrie 2026, care prezintă principalele evoluții ale pieței, structura importurilor, prețurile de achiziție a gazelor naturale și volumele furnizate consumatorilor finali.

Conform raportului, printre principalele surse de import al gazelor naturale se numără traderi și furnizori internaționali înregistrați în România, Austria, Bulgaria, Elveția, Luxemburg, Ungaria, Germania și Croația.

Conform documentului, în ianuarie – septembrie al anului 2026 au fost importate 670,9 milioane m3 de gaze naturale, cu 19 % mai mult decât în aceeași perioadă din 2024 și respectiv cu 5,8 % mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Acest lucru se datorează consumului sporit din trimestrul I 2026, cu temperaturi mult sub media din ultimii ani, notează ANRE.



Raportul privind monitorizarea pieței gazelor naturale pentru perioada ianuarie – septembrie 2026 by Ziarul de Gardă

„Volumele lunare de gaze naturale furnizate pe piața concurențială au crescut considerabil”

Conform documentului, în ianuarie – septembrie al anului 2026 au fost importate 670,9 milioane m3 de gaze naturale, cu 19 % mai mult decât în aceeași perioadă din 2024 și respectiv cu 5,8 % mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Acest lucru se datorează consumului sporit din trimestrul I 2026, cu temperaturi mult sub media din ultimii ani, notează ANRE.

În graficul din raport este prezentat prețul mediu de furnizare a gazelor naturale către consumatorii finali de către toți furnizorii din piață (furnizorii cu obligație de serviciu public și furnizorii pe piața liberă), în perioada anului 2026 și respectiv, a anului 2025 și 2024, exprimat în lei/1000 m3.

Sursa: ANRE

„Pentru o reflectare completă a costurilor, prețul de achiziție (import) al gazelor naturale include nu doar valoarea de achiziție al acestora, ci și cheltuielile aferente transportului, injecției, stocării și extragerii gazelor naturale din instalațiile de stocare, precum și alte costuri conexe până la punctele de interconectare cu sistemul de transport al gazelor naturale din Republica Moldova. Monitorizarea evoluției pieței este cu atât mai relevantă în contextul liberalizării pieței gazelor naturale, proces care urmărește dezvoltarea unui mediu concurențial, diversificarea surselor de aprovizionare și crearea unor condiții pentru îmbunătățirea serviciilor oferite consumatorilor”, se arată în comunicatul de presă emis de ANRE.

Potrivit informațiilor prezentate de către operatorii de sistem, ANRE a identificat 203 consumatori mari pentru care se restricționează furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public, începând cu data de 1 aprilie 2026, aceștia fiind obligați să achiziționeze gaze naturale în baza unor contracte la prețuri negociate. O parte din acești consumatori deja își achiziționau gaze naturale pe piața liberă, până la instituirea restricției.

„În total, din datele prezentate de către furnizorii de gaze naturale, la situația din 01.10.2026, 402 consumatori au contracte de furnizare a gazelor naturale la prețuri negociate, din care: 276 consumatori noncasnici (mari – 206, mijlocii – 51, mici – 19) și 126 consumatori casnici. De asemenea, urmare a implementării procesului de liberalizare a pieței gazelor naturale, volumele lunare de gaze naturale furnizate pe piața concurențială au crescut considerabil”, se arată în raport.

Conform documentului, în perioada 01.01.2026 – 30.09.2026, pe piața cu amănuntul a gazelor naturale, furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali a fost asigurată de 16 furnizori, inclusiv de către furnizorii cu obligație de serviciu public (S.A „Energocom”, F.P.C. „Lăcătuș” S.R.L.).

„Furnizorii pe piața liberă au înregistrat o cotă de piață semnificativ mai mare în trimestrul II și trimestrul III, comparativ cu trimestrul I, odată cu instituirea obligației consumatorilor noncasnici mari să procure gaze naturale la prețuri negociate„, scrie ANRE. Cotele de piață pentru trimestrele I-III pot fi vizualizate în tabelul de mai jos.