Un consilier din raionul Ceadîr-Lunga, constatat de ANI cu avere nejustificată de peste 300 de mii de lei. Acesta ar fi beneficiarul mai multor bunuri deținute de părinții săi, pe care tot el le-ar fi vândut acestora

Un consilier local din raionul Ceadîr-Lunga riscă să-și piardă mandatul în urma constatării de către Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Conform actului de constatare este vorba despre Nicolai Baboglo, consilier în cadrul Consiliul local al satului Copceac din partea partidului politic partidul „Renaștere”.

Astfel, conform unui comunicat al ANI, la persoana supusă controlului și membrii de familie a acesteia a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 316 220 de lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute în perioada 14 iunie 2024-31 decembrie 2024.

Perioada controlului a fost 4 august 2020-2 octombrie 2023 și 28 mai 2024-17 septembrie 2025.

În baza actului de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Inspectorul va dispune încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu din momentul în care actul de constatare va rămâne definitiv.

Dacă actul va rămâne în vigoare, Consilierul va fi decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pe o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

Detalii din actul de constatare

Baboglo a deținut anterior, în perioada 2016-2023, funcția de șef al Secției Securitate Publică în cadrul Inspectoratului de Poliție Taraclia. În martie 2021, ANI a emis un act în care a încetat procedura de control a averii şi intereselor personale, după ce inspectorul de integritate a „conchis lipsa diferențelor vădite şi substanțiale sau avere deținută de familia Baboglo cu caracter nejustificat”.

În baza hotărâri din mai 2024 cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Copceac, UTA Găgăuzia, lui Nicolai Baboglo i-a fost atribuit mandatul de consilier.

„În urma examinării informațiilor și materialelor acumulate, au fost identificate circumstanțe care au generat o bănuială rezonabilă că anumite bunuri imobile, de care Nicolai Baboglo ar beneficia în fapt, ar fi fost înregistrate formal pe numele părinților săi. În acest sens, având în vedere necesitatea stabilirii beneficiarului efectiv al bunurilor respective, precum și a provenienței mijloacelor financiare utilizate pentru dobândirea acestora, controlul a fost extins și asupra bunurilor deținute de părinții subiectului controlului, precum și asupra situației patrimoniale și financiare a acestora, în limitele și pentru scopurile prevăzute de

lege”, se arată în actul de constatare.

În perioada supusă controlului, Baboglo nu a fost înregistrat în proprietate mijloace de transport. Totodată, ANI a constatat că pe numele lui Baboglo, în perioada supusă controlului, nu au fost înregistrate drepturi de proprietate asupra bunurilor imobile, amplasate pe teritoriul R. Moldova.

Totuși, părinții acestuia au cumpărat mai multe terenuri agricole și construcții.

„Un aspect distinctiv al tranzacțiilor examinate îl constituie faptul că, în cazul mai multor contracte de vânzare-cumpărare prin intermediul cărora părinții subiectului controlului au dobândit bunuri imobile, Nicolai Baboglo a reprezentat interesele vânzătorilor în baza unor procuri, participând astfel nemijlocit la realizarea și perfectarea tranzacțiilor. Prin urmare, deși din punct de vedere formal cumpărători au figurat părinții acestuia, cheltuielile aferente achizițiilor au fost atribuite subiectului controlului, în calitate de beneficiar efectiv al bunurilor”, notează ANI.

Autoritatea a constata că diferența de peste 300 de mii de lei s-a format ca urmare a procurării bunurilor imobile al căror beneficiar efectiv este Baboglo, în baza a patru procuri din 2024, precum și ca urmare a achitării taxelor, amenzilor, serviciilor notariale și a cheltuielilor aferente asigurării coșului minim de consum.

Consilier: „Îmbrăcămintea și încălțămintea pentru membrii familiei mele au fost achiziționate în Turcia la un preț mai mic decât în Moldova și nu în fiecare an”

„În tabelul privind veniturile și cheltuielile familiei mele au fost introduse date inexacte, și anume cheltuielile înregistrate pe numele meu nu corespund realității (…) întrucât aceste cheltuieli au fost suportate de părinții mei și nu au fost incluse în calculul veniturilor părinților ca venituri obținute sub formă de împrumuturi (împrumutul din 30.12.2023 de la XXXXX în valoare de 150 000 de lei și împrumutul din 05.03.2024 în valoare de 150 000 de lei). Aceste cheltuieli ar fi trebuit să fie menționate în declarații la întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor, unde se prezintă documente justificative privind proveniența fondurilor destinate achiziției. În timp ce împrumuturile nu au fost luate în evidență și înregistrate în veniturile lui XXXXX și XXXXX, ați efectuat o verificare a bunurilor creditorului XXXXX. Conform declarațiilor autentificate notarial ale vânzătorilor XXXXX, XXXXX, XXXXX și XXXXX, prețul de vânzare-cumpărare a terenurilor a fost discutat cu părinții mei, iar plățile prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare au fost efectuate tot de aceștia. În tabelul cheltuielilor mele sunt menționate plățile pentru serviciile notariale și cadastrale pentru întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor, ceea ce necesită modificări, întrucât, acționând în baza împuternicirilor în numele vânzătorilor, eu am efectuat inițial plățile pentru formalitățile notariale și cadastrale, dar după finalizarea formalităților acestea mi-au fost rambursate integral, fapt care este, de asemenea, confirmat de declarațiile autentificate notarial (…). În ceea ce privește cheltuielile menționate în tabel referitoare la minimul de subzistență al familiei mele, am adresat Biroului Național de Statistică al Republicii Moldovei, la data de 15.10.2026, o solicitare scrisă cu explicații privind calculul acestor cheltuieli, care, în opinia mea, sunt controversate, întrucât componenta principală a minimului de subzistență o reprezintă produsele alimentare, care sunt cultivate în locul meu de reședință (animale, legume, fructe, fructe de pădure, etc.), iar în ceea ce privește a doua componentă a minimului de subzistență, aceasta este reprezentată de produse nealimentare (îmbrăcămintea și încălțămintea pentru membrii familiei mele au fost achiziționate în Turcia la un preț mai mic decât în Moldova și nu în fiecare an)”, a explicat consilierul atunci când a fost întrebat de ANI.

În cadrul controlului, ANI a concluzionat că că mijloacele financiare legal provenite și documentar confirmate, de care au dispus părinții consilierului în perioada relevantă, nu au fost suficiente pentru a acoperi cheltuielile aferente procurării bunurilor imobile examinate în cadrul controlului.

Pe parcursul anului 2024, părinții lui Baboglo au procurat și alte bunuri imobile, în privința cărora contractele de vânzare-cumpărare au fost încheiate nemijlocit între aceștia și vânzători, fără implicarea consilierului în calitate de reprezentant.

„Deși vânzătorii au invocat necesitatea economisirii propriului timp drept motiv al eliberării procurilor pe numele lui Baboglo, această explicație nu justifică, prin ea însăși, modalitatea în care a fost organizată reprezentarea în cadrul tranzacțiilor, în special în condițiile în care subiectul controlului a reprezentat interesele vânzătorilor, iar cumpărători au figurat părinții acestuia”, a subliniat ANI.

ZdG a încercat să obțină un comentariu din partea consilierului sătesc, dar persoana care a răspuns la numărul de telefon al Primăriei Copceac a comunicat că nu ne poate oferi un număr de contact.