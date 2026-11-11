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Percheziții la două call-centre din Chișinău, într-o cauză penală

Imagine simbol. Sursa foto: CNA

Oamenii legii desfășoară miercuri, 11 octombrie, percheziții la două call-centre din capitală, anunță Poliția.

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„Angajații Direcției de Poliție Chișinău, polițiștii și procurorii sectorului Buiucani și mascații din BPDS „Fulger” desfășoară percheziții în două locații din capitală, într-o cauză penală ce vizează activitatea a două call centre”, se arată în nota informativă a Poliției. 

Oamenii legii vor reveni cu detalii odată cu finalizarea acțiunilor procesuale.

Pe 5 noiembrie, au fost efectuate acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează activitatea unui call centru în capitală.

Pe 12 octombrie oamenii legii au efectuat percheziții la cinci call-centre în cadrul unei cauze penale ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie și spălare de bani, comise de un grup criminal organizat, soldate cu reținerea a opt persoane

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