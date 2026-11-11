Negocierile de pace de la Abu Dhabi s-au încheiat. Emisarii lui Trump se vor întâlni cu Putin la Moscova

Principalul negociator al Rusiei în cadrul negocierilor de pace privind Ucraina de la Abu Dhabi a declarat miercuri, 11 noiembrie, după încheierea acestora, că s-a ajuns la o înțelegere comună în privința unor subiecte, dar nu și a altora, și că discuțiile vor continua. Vladimir Medinski a spus, într-o intervenție transmisă de o televiziune controlată de Kremlin, că un posibil viitor cadru european de securitate a fost una dintre temele centrale ale discuțiilor care au durat două zile, transmite agenția britanică de știri Reuters.

„Împreună cu partea americană, am făcut schimb de opinii pe această temă. În privința unor aspecte am ajuns la o înțelegere comună, în timp ce în privința altora nu. Iar această discuție va continua, desigur. Lumea are nevoie de un nou sistem de securitate, modern și actualizat – unul echitabil, care să nu dezavantajeze nicio țară în parte”, a declarat Medinski.

Totuși, acesta s-a arătat rezervat în privința posibilității ca reprezentanții UE să participe la viitoarele negocieri și a spus că nu este clar ce ar avea de discutat Rusia și Uniunea Europeană, având în vedere, potrivit lui, lipsa unor propuneri din partea europeană.

„Când vor veni cu propuneri concrete, le vom analiza. În situația actuală, cred că le-ar fi util, de exemplu, să învețe de la emisarii americani – în ceea ce privește bunul-simț, realismul și dorința de a obține pacea”, a spus el.

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui schimb amplu de prizonieri în cadrul negocierilor, a mai declarat Medinski. Acesta ar fi cel mai recent dintr-o serie lungă de astfel de schimburi. El a precizat că detaliile vor fi făcute publice în curând.

Între timp, ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a declarat că el și emisarul pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, vor merge la Moscova, după ce negocierile de la Abu Dhabi privind încheierea războiului din Ucraina s-au încheiat fără un progres clar, scrie CNN.

„Steve și cu mine vom merge mâine la Moscova pentru a ne întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a vorbi despre ceea ce s-a discutat astăzi și pentru a încerca să facem mai multe progrese în privința unora dintre subiectele abordate, deoarece vedem anumite deschideri și oportunități”, a declarat Kushner în cadrul unei conferințe de presă în capitala Emiratelor Arabe Unite.

Kushner a declarat că el și Witkoff vor încerca să finalizeze acordurile privind ajutorul umanitar și eliberarea prizonierilor, precum și să promoveze includerea țărilor europene în negocieri – un format multilateral căruia Moscova i s-a opus până acum.

Anunțul vine după două zile de negocieri între reprezentanții Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. În ultimele săptămâni, Trump a anunțat concesii importante în favoarea Moscovei, provocând îngrijorare în capitalele europene.