Ramiz Ansarov a câștigat turul doi al alegerilor locale din Orhei, conform datelor preliminare

Conform datelor preliminare, Ramiz Ansarov a câștigat turul doi al alegerilor locale din Orhei. Ansarov a obținut o victorie clară în scrutinul local din Orhei, acumulând 57,88% din voturi (4681 voturi).

Contracandidatul său, Sergiu Aga (LOC), a obținut 42,12% (3407 voturi). Toate cele 15 procese verbale au fost procesate, dintr-un total de 8088 voturi exprimate. Diferența dintre cei doi candidați este de aproximativ 15,76 puncte procentuale (1274 voturi).

Detalii despre cei doi candidați

ZdG a scris anterior că, deși în 2025 a devenit liderul organizației raionale Orhei a partidului „Inima Moldovei”, Ramiz Ansarov a intrat în cursă în calitate de candidat independent. Ansarov a participat și la alegerile parlamentare din 25 septembrie 2025, fiind inclus pe lista partidului condus de Irina Vlah. Ulterior însă, candidații formațiunii au fost excluși din cursa electorală de pe lista Blocului „Patriotic” în baza unei decizii adoptate de CEC și Curtea de Apel (CA) Centru, care au invocat suspiciuni privind o posibilă finanțare ilegală. Deși candida independent, în comentariile la videourile publicate de Ansarov pe rețelele de socializare apar numeroase mesaje de susținere din partea membrilor formațiunii „Inima Moldovei”.