Candidata PSRM, Ecaterina Iacobceac, a câștigat turul doi al alegerilor locale noi din Taraclia, potrivit rezultatelor preliminare

Potrivit rezultatelor preliminare, Iacobceac Ecaterina, candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a obținut 51,23% din voturi (1691 voturi), învingându-l pe contracandidatul Borimecicov Alexandr, care a acumulat 48,77% (1610 voturi), în turul doi al alegerilor locale din Taraclia.

Toate cele 6 procese verbale au fost procesate, dintr-un total de 3301 voturi exprimate. Diferența dintre cei doi candidați este mică – doar 2,46 puncte procentuale (81 voturi).

Alexandr Borimecicov este de etnie bulgară, s-a născut în 1988 în Taraclia. A studiat de două ori în țara natală și de două ori în Bulgaria: istorie la Universitatea de Stat din Taraclia (2009), masterat în administrație publică la Universitatea Sf. Chiril și Metodiu din Veliko Tarnovo (2010), managementul afacerilor la Universitatea „Angel Kynchev” din Ruse (2024) — și tot acolo, în 2026, încă un masterat în comunicații internet și multimedia. Conform Nokta, candidatul a participat deja în aceeași cursă la alegerile din 2023, dar doar 2,85% (154 de persoane) l-au votat. El a fost înregistrat pentru campania actuală pe 14 aprilie: din cele 153 de semnături strânse, 148 au fost validate.

ZdG a scris anterior că pe hârtie, campania lui Alexandr Borimecicov abia exista. Pe întreaga perioadă de raportare, doar 200 de lei venituri de la o persoană fizică, inclusiv 100 de lei comisioane bancare; soldul contului este de 100 de lei, iar voluntarii nu sunt prezenți. A treia săptămână de raportare nu a schimbat nimic.

Cine este Ecaterina Iacobceac?

Iacobceac este șefa organizației teritoriale PSRM din Taraclia și, timp de mulți ani, primarul micului sat Novosiolovca din raionul Taraclia, potrivit datelor colectate de Nokta. A fost realeasă în 2023 cu 100% din voturi – 343 – împotriva a zero contracandidați: rivala ei din Partidul Șansa a fost retrasă din cursă înainte de vot. Victoria ei a fost convingătoare, deși necontestată.

Campania actuală s-a desfășurat cu sprijinul partidului, atât offline, cât și online. O echipă de partid din Chișinău a sosit pentru lansare, iar deputații Igor Dodon, Vladimir Odnostalko și Vlad Batrâncea vizitează periodic Taraclia pentru a face campanie.