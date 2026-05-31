Diana Nastas, candidata Partidului „Democrația Acasă”, a câștigat alegerile locale pentru funcția de primar al comunei Ruseștii Noi, conform rezultatelor preliminare. Nastas a acumulat 61,18% din voturi (1029 voturi), în timp ce contracandidata sa, Valentina Merla din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a acumulat 38,82% (653 voturi).

Au fost procesate toate cele 3 procese verbale, dintr-un total de 1682 voturi exprimate.

La fel, potrivit rezultatelor preliminare, Iacobceac Ecaterina, candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a obținut 51,23% din voturi (1691 voturi), învingându-l pe contracandidatul Borimecicov Alexandr, care a acumulat 48,77% (1610 voturi), în turul doi al alegerilor locale în Taraclia.

Toate cele 6 procese verbale au fost procesate, dintr-un total de 3301 voturi exprimate. Diferența dintre cei doi candidați este mică – doar 2,46 puncte procentuale (81 voturi).