Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Rusia este pregătită să poarte negocieri cu Ucraina „pe baza acordurilor de la Istanbul”, elaborate primăvara anului 2022, scrie Meduza.

„Rusia, așa cum s-a spus deja de mai multe ori, este pregătită pentru negocieri de pace cu Ucraina, pe baza acordurilor care au fost încheiate încă de la Istanbul și, reamintesc, au fost parafate atunci de delegația ucraineană, ceea ce înseamnă că totul era pe placul lor”, a spus Putin.

Negocierile de la Istanbul au avut loc în primele luni ale războiului, în 2022. În urma acestora, a fost elaborat un proiect de tratat de pace care prevedea renunțarea Ucrainei la aderarea la NATO și limitarea efectivelor armatei sale în schimbul unor garanții de securitate (acest proiect a ajuns în presă doi ani mai târziu, n.r.). Crimeea rămânea de facto sub control rus, iar soarta părților ocupate din Donbas, așa cum prevedea documentul, urma să fie decisă ulterior în cadrul negocierilor dintre Putin și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Negocierile de la Istanbul din 2022 au avut loc înainte ca Rusia să anunțe anexarea a patru regiuni ucrainene și să le includă în Constituția sa. În ciuda acestui fapt, oficialii ruși, inclusiv Putin însuși, încă din 2024 și ulterior, au afirmat că Moscova este pregătită să poarte un dialog „pe baza acordurilor de la Istanbul”.

În ultimul an, Moscova a cerut Kievului să poarte negocieri „pe baza acordurilor de la Anchorage”, referindu-se la întâlnirea dintre Putin și Donald Trump din Alaska. La Moscova, acea întâlnire a fost interpretată ca un acord de facto al SUA cu privire la faptul că Federația Rusă va primi în întregime teritoriile tuturor regiunilor ocupate — chiar și acele părți ale acestora pe care armata rusă nu le controlează.

Ulterior discuțiilor de la Istanbul, negocierile dintre Rusia și Ucraina au fost întrerupte și reluate în 2025, cu participarea Statelor Unite. Procesul de negociere s-a întrerupt după izbucnirea războiului dintre Statele Unite și Iran.