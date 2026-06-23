„Intenția nu a fost cea care a fost percepută”: precizările ministrului Finanțelor după criticile aduse Proiectului politicii fiscale pentru 2027

După ce proiectul politicii fiscale pentru 2027, aflat în consultări public, a devenit subiect de dezbateri, mai mulți cetățeni criticând noile modificări, ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a venit cu mai multe clarificări. Într-un video publicat pe 23 iunie pe pagina Ministerului Finanțelor, acesta a afirmat că vor fi efectuate „mai multe ajustări”.

Gavriliță a subliniat că „nu vor fi impozitate vânzările locuințelor de bază sau a unicei locuințe pentru o familie”.

Totodată, el a venit cu câteva precizări privind impozitarea ceremoniilor sau nunților.

„Intenția nu a fost cea care a fost percepută și înțeleasă sau comentată excesiv în societate. Obiectivul era mai degrabă de a preveni un fenomen în care bani pur și simplu apar în declarație ca donații. Înțelegem că ar fi putut această propunere sau formulare să genereze incomodități, probleme pentru mai mulți cetățeni, astfel discutăm fie să fie un plafon mult mai mare, astfel încât să nu fie afectată majoritatea absolută a familiilor din țară sau chiar să le eliminăm atât timp cât avem alte posibilități și măsuri disponibile pentru a ne asigura că nu există probleme de altă natură, iar viața și evenimente de familie nu sunt în niciun fel afectate”, a afirmat șeful de la Finanțe.

Acesta a venit cu explicații și referitor la inițiativa ce se referă de aplicarea TVA la medicamente.

„Am considerat că atunci când se aplică o scutire transversală, beneficiul ajunge nu neapărat acolo unde este cel mai mult nevoie de el. Banii nemijlocit aveau să ajungă tot în Sănătate, având încrederea că colegii ar reuși să facă o redistribuție sau o redirecționare mai eficientă a acestor resurse. Dacă nu există această dorință sau capacitate, cu siguranță nu vom insista noi pentru că nici într-un caz nu este intenția de a face rău sau de a reduce accesul cetățenilor la serviciul de sănptate sau la medicamente”, a declarat Gavriliță.

Proiectul politicii fiscale pentru 2027, aflat în consultări publice și promovat ca o reformă de simplificare și modernizare a sistemului fiscal, a devenit unul dintre cele mai dezbătute subiecte ale momentului, în contextul în care mediul de afaceri și experții atrag atenția asupra modului în care este derulat procesul de consultare și asupra gradului de claritate al schimbărilor propuse. Anterior, deputatul Radu Marian a venit cu o serie de precizări pentru a clarifica prevederile care au generat discuții în spațiul public.

„Reformă fiscală propusă de Ministerul Finanțelor vine să încurajeze investițiile și munca, prin măsuri ca impozit zero pe profit nedistribuit, sau stimulent de muncă lunar pentru angajați. Dar sunt și prevederi care au stârnit întrebări, confuzii și nemulțumiri. O să le abordăm în perioada următoare. Proiectul este la faza consultărilor, ele încă nu sunt adoptate și încurajăm publicul să se expună în continuare”, a scris Radu Marian pe Facebook.

Deputatul a făcut unele clarificări legate de anumite măsuri propuse:

„Așa cum am zis anterior, impactul creșterii TVA pe anumite produse urmează a fi integral acoperit pentru marea majoritate a gospodăriilor printr-un stimulent de muncă de 500 lei pe care îl vor primi toți cei care lucrează legal, dar și o plată lunară per copil stabilită ulterior. Locuințele care se tranzacționează între persoane fizice NU vor fi impozitate cu TVA. TVA se propune a fi aplicat pentru tranzacțiile la locuințele noi, care se comercializează prima dată (între dezvoltator – persoană juridică și o persoană fizică). Pentru locuințe, creșterea TVA nu se va reflecta integral în cost, deoarece materialele de construcție (aprx 50% din cost) includ deja TVA care va deveni deductibil pentru dezvoltatori.

La vânzarea locuinței de bază (persoana locuiește cel puțin trei ani în acel imobil), impozitul pe venit din creșterea de capitalul de 15% se va aplica doar asupra creșterii de capital care depășește cuantumul de 1 milion lei.

De exemplu – dacă ați cumpărat un apartament ca locuința de bază cu 1 milion lei și ulterior l-ați vândut cu 2 milioane și 100 mii lei, veți plăti 15% impozit doar pe acei 100 mii lei care depășesc plafonul, deci 15 mii lei. Aș aprecia feedback dacă 1 milion este mult sau puțin. Restituirile, plățile, donațiile , făcute prin MIA sau alte metode nu vor fi impozitate. Pentru donații se va introduce un plafon maxim neimpozabil rezonabil. Măsura fiscală introdusă acum are scopul să abordeze sumele foarte mari, sau situațiile în care veniturile ilegale sau neoficiale sunt mascate ca și donații. Nunți/cumătrii. Nu, se va plăti impozit pe donațiile primite la nuntă și astfel de evenimente, dacă acestea cumulativ nu vor depăși un anumit plafon neimpozabil rezonabil. Așteptăm opinii pe care ar fi acest plafon”, a precizat Radu Marian.

Ministerul Finanțelor a lansat joi, 11 iunie, consultările publice asupra proiectului politicii fiscale pentru anul 2027. Documentul propune o politică orientată spre „simplificarea sistemului de impozitare, stimularea investițiilor și creșterii economice, precum și consolidarea unui cadru fiscal convergent și echitabil”, conform unui comunicat de presă.







