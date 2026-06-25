Protestul fermierilor continuă, mai multe utilaje agricole se îndreaptă spre vama Sculeni. IGP: „Facem apel către toți participanții să respecte solicitările polițiștilor”

Mai multe utilaje agricole se deplasează spre Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni pe diferite căi de acces, „existând intenția de a bloca activitatea punctului de trecere”, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit autorităților, atât organizatorii protestului, cât și conducătorii utilajelor nu cooperează cu forțele de ordine aflate la fața locului.

„Polițiștii sunt prezenți în teren și acționează pentru menținerea ordinii publice, prevenirea blocării punctului de frontieră și asigurarea fluenței traficului. Facem apel către toți participanții să respecte solicitările polițiștilor și ale celorlalte structuri competente și să evite orice acțiuni care pot perturba circulația rutieră sau activitatea punctului de trecere a frontierei”, a îndemnat IGP.

În seara zilei de miercuri, 25 iunie, Inspectoratul a anunțat că fermierii vor continua acțiunile de protest și vor bloca punctelor de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni.

Astfel, oamenii legii au recomandat conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, deplasările în aceste zone și să utilizeze rute alternative, pentru a nu le fi afectată deplasarea și a nu pierde timp.

Miercuri, 24 iunie, punctul de trecere a frontierei Cahul a fost blocat temporar în urma protestelor organizate de Asociația Forța Fermierilor, anunță Poliția de Frontieră. Protestele au avut loc în mai multe regiuni din țară.

IGP a anunțat că în urma acțiunilor de protest organizate astăzi de fermieri în mai multe locații din țară, oamenii legii informează că au fost înregistrate două incidente.

Primul incident s-a produs în zona Punctului de Trecere a Frontierei Cahul – Oancea, unde accesul către punctul de trecere a fost blocat timp de aproximativ o oră, afectând temporar circulația.

Cel de-al doilea incident a avut loc în raionul Ungheni, unde un participant la protest, la volanul mașinii personale, a blocat o bandă de circulație și a adresat injurii polițiștilor aflați la fața locului.