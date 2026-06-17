Procurorul anticorupție Victor Cazacu a fost audiat pentru a treia oară de Comisia de evaluare a procurorilor, după decizia CSP de reevaluare

Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că l-a audiat pentru a treia oară pe procurorul anticorupție Victor Cazacu, în cadrul procedurii de reevaluare dispuse de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), după respingerea raportului de nepromovare emis de Comisie în ianuarie 2026.

„Îmi exprim încrederea că analiza finală pe care o va face Comisia va reflecta realitatea obiectivă a faptelor, iar decizia se va întemeia pe certitudini juridice depline”, a declarat procurorul în cadrul audierii publice.

Comisia a precizat că raportul de reevaluare privind procurorul Victor Cazacu va fi emis în termen de 30 de zile lucrătoare.

Pe data de 12 februarie, la ședința Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu vot unanim, membrii CSP au decis reevaluarea procurorului Cazacu, prin respingerea raportului Comisiei de evaluare a procurorilor.

Anterior, Comisia de evaluare a procurorilor a constatat necorespunderea procurorului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de Legea nr. 252/2023 și a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea. Raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor Comisiei care au participat la evaluare, iar doi membri au prezentat opinii separate.

În cea de-a doua rundă, membrii Comisiei au solicitat clarificări suplimentare privind diferențele dintre venituri și cheltuieli, proprietățile deținute, precum și împrumuturile obținute.

„Sper că am fost suficient de explicit cu privire la toate dubiile Comisiei și îmi exprim aprecierea pentru munca depusă”, a spus Victor Cazacu în cadrul audierii anterioare.

Victor Cazacu a fost numit în funcția de procuror în 2010, iar în februarie 2016 a ajuns la Procuratura municipiului Chișinău.